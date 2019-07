Puertorriqueños acicalan el Viejo San Juan después de históricas protestas

Un grupo de puertorriqueños limpiaron las calles y pintaron varias paredes de los comercios del Viejo San Juan que fueron protagonistas de las protestas que se llevaron a cabo durante más de diez días en el área exigiendo la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

Desde el municipio de San Germán, en el oeste de la isla, llegó Junior Lugo a la zona histórica y colonial de la capital y en entrevista con Efe describió el área por ser “la vida de Puerto Rico”.

“El Viejo San Juan es lindo, lindo, y se parece a mi pueblo. Vine voluntario a pintar. No sé con quién me iba a encontrar, pero ahora ando con toda esta gente”, indicó Lugo, quien llegó al área con una camiseta demasiada formal, por lo que se la tuvo que cambiar por una más casual para no dañarla con pintura.

Fueron específicamente las calles Fortaleza, De la Cruz, Del Cristo y San José las que remozaron los voluntarios este domingo.

Estas calles fueron escenario de encontronazos que tuvieron algunos de los manifestantes, que a diario acudían a protestar frente a La Fortaleza -sede del Ejecutivo- contra oficiales antimotines de la Policía de Puerto Rico para exigir la renuncia de Rosselló, quien finalmente saldrá de su cargo el 2 de agosto.

Los encontronazos entre ambos grupos produjo que los manifestantes les tiraran piedras o botellas de cristal a las fuerzas de seguridad, quienes entonces respondían lanzándoles gases lacrimógenos, los cuales también afectaban a los residentes del Viejo San Juan.

Por ello, cantos de cristal se quedaron incrustadas en los adoquines que engalanan las históricas calles del Viejo San Juan.

Ante esto, las hermanas Madeline y Alicia Miranda llegaron este domingo hasta el Viejo San Juan para barrer y remover los pequeños cristales.

Además de estos eventos celebrados este domingo, también se organizó un bailable de salsa frente a La Fortaleza, varios artistas vendieron sus pinturas en las aceras y otros músicos y bailarines emocionaron a los presentes con el baile de la bomba, uno de los géneros musicales más antiguos y autóctonos de la isla.

Estos eventos, a su vez, se llevaron a cabo el mismo día en que el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Anthony Maceira, anunció su dimisión al cargo, y la secretaria de Justicia -la tercera en mando en el Ejecutivo-, Wanda Vázquez, rechazó ser sustituta del gobernador.

El pedido de renuncia contra Rosselló se debió a que este administraba un chat privado, que posteriormente se hizo público, y en el que también participaban funcionarios y exfuncionarios.

En el chat, utilizado mediante el sistema de mensajería Telegram, éstos se burlan y realizan comentarios homófobos, además de insultar a políticos, artistas y periodistas, entre otros.

En el chat también participaron los asesores en comunicación Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el presidente de la agencia de publicidad KOI, Edwin Miranda; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; los exasesores, Elías Sánchez y Alfonso Orona; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario y el exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino.