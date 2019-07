El San Luis se pudo reforzar gracias al Atlético de Madrid, asegura Marrero

El presidente del Atlético San Luis, el español Alberto Marrero, reconoció hoy que gracias al presupuesto aportado por el Atlético de Madrid, fue posible armar el plantel del equipo mexicano, recién ascendido.

Desde octubre de 2017 el equipo colchonero separó un fondo de inversión en México con el San Luis para el crecimiento de su marca y el éxito conseguido los ha llevado a la Primera División.

“El paso del Ascenso es complicado, pero estamos conscientes de que nuestra base de jugadores es sólida. Podíamos traer cinco refuerzos de calidad, pero no contábamos con un presupuesto amplio hasta que el Atlético de Madrid nos ayudó a conseguirlo y todo ha fluido mejor”, dijo Marrero a EFE.

Para el torneo Apertura 2019 el Atlético San Luis contrató a los argentinos Diego Valdez, Germán Berterame, Ricardo Centurión, Joaquín Laso, Camilo Mayada y Axel Werner; el uruguayo Nicolas Ibáñez y los mexicanos Luis Reyes y Carlos Gutiérrez.

Marrero estimó que con la inversión tienen plantel para ser competitivos en la Primera División y no pensar en el descenso.

“Esto no es de cómo empieza, sino de cómo acaba. El equipo demostrará un buen nivel de competencia. Nosotros no podemos pensar en pagar por no descender, no sólo por nuestra causa sino porque representamos al Atlético de Madrid”, dijo en referencia a la regla de que el equipo descendido en México deposite seis millones en dólares y asegure la permanencia.

El directivo tiene como objetivo proyectar al San Luis entre los mejores de la Liga Mx en menos de un lustro y que la repartición de derechos televisivos sea equitativa entre todos los clubes para mejorar el aspecto económico.

“El éxito de una liga se mide por el poder de adquisición de sus agremiados. En España, la Liga ha tenido un control financiero con los clubes y ha podido repartir derechos de televisión, eso es ahora inviable en México, pero si se hace realidad, la Liga Mx puede mejorar su crecimiento en todos los sentidos”.

Reiteró que el proyecto del San Luis es a largo plazo. “Soñábamos con llegar a la Liga Mx, ahora se trata de seguir creciendo como club y de aquí a 5 años poder estar entre los más grandes de México”, concluyó.