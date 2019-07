Àlex Márquez: “En lo que viene ahora de Mundial es donde fallé el año pasado”

El piloto español de Moto 2 Àlex Márquez, actual líder de la categoría con ocho puntos de ventaja, aseguró este sábado que es consciente de que “queda mucho Mundial” y recordó que en la segunda parte de la temporada es donde se dejó puntos el año pasado.

“No quiero perder ni un solo segundo. Quiero seguir mejorando, quiero seguir con la misma intensidad. En esta segunda parte de temporada hay muchos dobletes de carreras y la gira asiática. Es fácil perder puntos y es donde fallé el año pasado”, explicó a EFE antes de participar en la carrera solidaria Allianz Night Run en el circuito de Barcelona-Cataluña.

El catalán corrió junto a su hermano, el líder del Mundial de Moto GP, Marc Márquez, en este evento de ‘running’ en el trazado de Montmeló, una cita en la que se recaudaron unos 6.000 euros destinados a la ONG Aldeas Infantiles.

Márquez reconoció que este parón veraniego, que le llegó en el mejor momento del Mundial tras ganar cuatro de las últimas cinco pruebas, se le está haciendo “un pelín largo” y que tiene “muchas ganas” de retomar la competición en Brno (República Checa), ya que según confesó es uno de sus circuitos favoritos.

“Es mi sueño poder ganar Moto 2. Soy consciente y realista de que queda muchísimo, solo tenemos ocho puntos de ventaja. Aunque está claro que siempre es mejor ir ocho por delante que por detrás. Irte al parón veraniego líder es importante para la motivación”, aseveró.

Sobre su posible ascenso a la categoría reina, Moto GP, con vistas a la próxima temporada, el de Cervera reveló que no quiere precipitarse hasta que se le presente una opción interesante y, por tanto, todo apunta a que la campaña siguiente seguirá en el segundo escalón del Mundial.

“En Moto GP están casi todas las posibilidades cerradas, así que las posibilidades pasan más por estar otro año en Moto 2. Estamos acabando de cerrarlo, no tengo nada firmado y hasta que no esté firmado no lo puedo decir al cien por cien, pero las posibilidades están más en Moto 2", concretó.

El catalán subrayó que si tuviera una buena propuesta encima de la mesa, ya se hubiera “preparado para dar el salto”, pero insistió en que no poder hacerlo no es una gran preocupación para él.

“Aunque gane el campeonato en Valencia, todas las plazas estarán igualmente cerradas y con pilotos. Pero tampoco es algo que me decepcione, sino al revés. Creo que Moto 2 ahora ha cogido una dinámica con un nuevo motor y esta nueva electrónica que aprendes muchísimo. Poder estar y poder optar cada año a un título mundial para la motivación es muy bueno”, reflexionó.