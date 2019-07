Bardet, rey de la montaña: “Estoy orgulloso de no haberme rendido”

El francés Romain Bardet (Ag2r), rey de la montaña del Tour 2019, tomó el relevo como mejor escalador de sus compatriotas Warren Barguil (2017) y Julian Alaphilippe (2018).

“Estoy muy feliz, he conseguido el maillot de la esperanza. A pesar de las circunstancias nunca me rendí. Creo que eso es una buena escuela de vida, estoy orgulloso de no haberme rendido”.

Bardet tuvo palabras elogiosas para sus compatriotas Julian Alaphilippe y Thibaut Pinot, protagonistas del Tour y encargados de encandilar a la afición francesa.

“Creo que han hecho un Tour emocionante para el público y anuncian un futuro brillante para el ciclismo francés”.