Landa: “Este Tour me va a servir para el año próximo”

El español Mikel Landa, que el domingo acabará sexto de la general del Tour de Francia a 4.23 del colombiano Egan Bernal, aseguró que la ronda gala le servirá para el año próximo, cuando piensa volver con un equipo que desvelará la semana próxima.

“Este Tour me ha servido para mucho. Vine con el objetivo del podio pero la caída (en la décima etapa) me apartó. Fue difícil seguir adelante, pero volví a disfrutar en Pirineos, arrancando. He aprendido. Todo lo que ha pasado me servirá para el año que viene”, dijo el ciclista del Movistar.

Sobre su futuro, el vasco señaló: “No lo sé, esta semana que viene cerraré mi equipo para el año que viene”.

Landa indicó que en la etapa de este sábado, apenas 60 kilómetros ante el recorte al que fue sometida por las condiciones climáticas, el ritmo era demasiado fuerte para atacar.

Intentó el español la victoria en el tramo final pero no pudo alcanzar al italiano Vincenzo Nibali.

“Ha sido una pena. Iba Nibali en la fuga, sabemos lo bueno que es e iba a ser difícil pillarles. Alejandro (Valverde) y yo hemos llegado bien”, dijo en referencia a su compañero de equipo, que fue segundo de la etapa y que acabará noveno de la general.

“Ha sido una jornada muy difícil, con un ritmo asfixiante desde abajo. Nadie encontraba las sensaciones para atacar, era difícil salir del grupo que rodaba a 30 por hora”, señaló.