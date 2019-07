Indocumentado demanda a policía por detenerlo dos veces para entregarlo a ICE

Un indocumentado demandó a la Policía de Marysville, ciudad del estado de Washington, por detenerlo y entregarlo en más de una ocasión a agentes de ICE a pesar de que esta agencia lo había liberado bajo fianza, informaron este viernes sus abogados.

La demanda asegura que los oficiales del Departamento de Policía de Marysville detuvieron a Enrique Ahumada Meza en dos ocasiones entre finales de 2017 y febrero de 2018, bajo el argumento de que tenían que cumplir con una orden de detención emitida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El primer encuentro del indocumentado con la policía ocurrió en diciembre de 2017, cuando Ahumada Meza fue detenido por un supuesto incidente de violencia doméstica que luego fue desestimado.

A pesar de que un tribunal local ordenó la liberación del demandante, la Policía se negó a hacerlo debido a que ICE había emitido una orden de detención en contra del inmigrante. Ahumada fue transferido a un centro de detención donde permaneció por casi dos meses, hasta su puesta en libertad bajo fianza en febrero de 2018.

Tras ser liberado, el inmigrante se enteró de que el tribunal había emitido una orden de arresto por no asistir a una audiencia, la cual había sido programada para una fecha en la que él se encontraba en el centro de detención.

Se presentó ante las autoridades locales para explicar la situación y por segunda vez lo arrestaron. El tribunal local ordenó su puesta en libertad, pero nuevamente la Policía hizo caso omiso y lo mantuvo retenido por más de 24 horas hasta entregarlo a ICE, que lo liberó de manera inmediata.

“Lo que la policía de Marysville me hizo estuvo mal”, dijo Ahumada Meza, en declaraciones recogidas en un comunicado.

“La segunda vez que fui arrestado solo estaba tratando de hacer lo correcto, pero me volvieron a arrestar y me trataron mal, lo que me dejó traumatizado”, agregó el inmigrante, que además es portador del VIH.

Los abogados alegan que durante el tiempo que Ahumada fue detenido por la policía de Marysville se le denegó acceso a su medicación diaria.

Matt Adams, director de Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP), organización que representa a Ahumada Meza en el litigio, advirtió que “los tribunales federales han dejado en claro que las autoridades locales, como el Departamento de Policía de Marysville, no pueden detener a los inmigrantes en base a una orden de detención de ICE”.

Las agencias que detienen a personas “como el señor Ahumada violan sus derechos civiles, enfrentan responsabilidad civil y también entran en conflicto con la ley estatal”, añadió Adams.

La querella alega que la Policía de Marysville violó la Cuarta Enmienda de la Constitución que protege a todas las personas de una detención arbitraria.