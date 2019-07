Funes Mori explica que no tiene nada que demostrar y anuncia apoyo a Janssen

El delantero argentino Rogelio Funes Mori, de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, explicó este jueves que no tiene nada que demostrar tras sus buenas actuaciones en el equipo, y que apoyará al recién fichado jugador holandés Vincent Janssen.

“No tengo nada que demostrar, desde mi llegada me he sentido cómodo, me han tratado bien y quiero seguir triunfando”, señaló Funes Mori en una rueda de prensa en Monterrey, norte del país.

Los Rayados, que dirige el entrenador uruguayo Diego Alonso, firmaron a Janssen, quien jugó con la selección de su país las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, y en vez de verlo como un competidor que podría poner en peligro su condición de titular, Funes Mori dijo que la contratación es importante para su equipo.

“Vamos a tratar de que se sienta cómodo. Tiene talento, es joven, al fútbol mexicano cuesta adaptarse y lo vamos a ayudar”, indicó el delantero, tercer mejor goleador del pasado Clausura con 11 dianas.

Janssen, un delantero de buena producción goleadora en el fútbol europeo, se incorporará en los próximos días a los Rayados.

Al referirse a la posibilidad de que Alonso se decida por el europeo como centro delantero, Funes Mori mostró despreocupación, confiado en su trayectoria en el equipo.

“Eso lo ve el técnico, todo es decisión de él, de cómo vea los entrenamientos. Lo importante es todos tirar al mismo lado, estar juntos y querer alcanzar los objetivos”, agregó.

Funes Mori llegó al Monterrey para jugar el torneo Apertura 2015 y desde entonces ha sido un puntal en la ofensiva de los Rayados, que tienen en su nómina a otros importantes delanteros como los colombianos Avilés Hurtado y Dorlán Pabón y el mexicano Rodolfo Pizarro.

En su debut en el torneo Apertura, el pasado sábado, el Monterrey cayó por 4-2 ante las Águilas del América.

El próximo fin de semana tratarán de sumar sus primeros tres puntos en su visita al San Luis.

El 3 de agosto está marcado el debut del equipo en su estadio, como rival del León.