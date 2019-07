Renovarse o morir: Bach dice que el futuro del olimpismo pasa por el cambio

El futuro del Movimiento Olímpico tal y como hoy se concibe pasa por el cambio permanente: en los deportes y en la manera de dirigirlos y organizarlos, que siempre debe regirse por el principio de solidaridad y buena gobernanza.

Así lo defendió este jueves el abogado alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), en una intervención ante la asamblea de Panam Sports, el organismo que reúne a los 41 comités olímpicos de América.

“Tenemos que hallar el perfecto equilibrio entre los deportes tradicionales -no olvidemos nunca de dónde venimos- y los nuevos. La tradición no es suficiente. Los Juegos deben aceptar deportes que son universales fuera del programa olímpico y que no podemos ignorar”, afirmó Bach en la víspera de la inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima, en los que debutarán deportes como el surf o el baloncesto 3x3.

“Hay que captar la atención de las nuevas generaciones de jóvenes, que no están cinco horas viendo un partido de tenis por televisión. Los tiempos han cambiado”, insistió el presidente.

“Debemos encontrar formatos de competición que sean aceptables para los jóvenes. No nos vale que vean o consuman deporte. Queremos que hagan deporte. Solo así podemos promover nuestros valores”, añadió.

Recién llegado de una gira por Corea del Sur y Japón, donde se festejó este miércoles el año exacto que queda para los Juegos Olímpicos de Tokio, Thomas Bach aseguró que “el continente americano puede sentirse orgulloso de estar en el centro del deporte”.

“Los Juegos de la Juventud de Buenos Aires en 2018, la sesión del COI en Lima 2017, los Juegos Olímpicos de Río 2016 han pasado a la historia del deporte. Ahora, los Panamericanos de Lima marcarán otro hito para el deporte en este continente”, apuntó.

“Todos los peruanos pueden sentirse orgullosos. Los Juegos serán una fiesta que unirá a su país como solo el deporte es capaz”, manifestó.

En América en particular, dijo, el desarrollo del deporte depende de la solidaridad: “Sin ella no tendríamos un deporte universal. Ni 39 deportes en estos Juegos o 33 en los Olímpicos, quizá solo la mitad. Ni atletas que compitiesen en iguales condiciones”.

Bach animó a Panam Sports a profundizar sin descanso en su buena gobernanza.

“No podemos reclamar la autonomía del deporte sin una buena gobernanza. Son dos caras de la misma moneda. Es imperativo que las normas establecidas por el COI se apliquen a todo el Movimiento Olímpico. No se pueden adoptar de la noche a la mañana, es una carrera de fondo que requiere constancia. La solidez de este conjunto depende de la integridad de sus piezas”, advirtió.

“No podemos creer que los cambios que tomamos hace quince años nos bastan para el futuro. Hay que seguir cambiando cada día. Y actuar. Si todo va bien, el cambio significa anticipación”, señaló.

En unas declaraciones adicionales a los medios de comunicación, el excampeón olímpico de esgrima dijo que Neven Olic, presidente de Panam Sports desde hace dos años, ha hecho ya muchos cambios en la dirección de la Agenda 2020 de reformas del COI.

También comentó que “está en las manos de América decidir qué deportes quiere en sus Juegos, sean olímpicos o no”, y que los Panamericanos de Lima tienen “un importante valor por la cantidad de deportes clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio”.

“Estamos contentos con los que son, pero en el deporte siempre hay oportunidad mejorar”, afirmó

“Estoy encantado de estar rodeado por la familia del deporte panamericano”, expresó.

Thomas Bach entregó en nombre de la organización continental el Premio Panam Sports a la mexicana Jimena Saldaña, miembro de la Ejecutiva de Panam Sports y colaboradora del anterior presidente, el mexicano Mario Vázquez Raña, y Élida Párraga, secretaria ejecutiva del Comité Olímpico Venezolano.