Corbyn llama a Johnson “el Trump del Reino Unido”

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, llamó hoy al nuevo primer ministro, el conservador Boris Johnson, “el Trump del Reino Unido”, y dijo que el país necesita “competencia” y no “fanfarronadas”.

En su primera intervención parlamentaria, el jefe del Gobierno, que asumió ayer el cargo, reiteró su promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre y expresó su aspiración de convertir al país en “el más grande del planeta”.

En su réplica, el socialdemócrata le recordó el apoyo que ha recibido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump -que le llamó originalmente “el Trump del Reino Unido"-, y alertó contra convertir a este país en un estado “vasallo”.

Corbyn reclamó a Johnson que descarte abrir a las empresas estadounidenses el sistema público de salud británico, mediante un acuerdo comercial con EEUU -algo que Trump contempló en su reciente visita al Reino Unido-, y la reintroducción de la pena de muerte, que defiende una de las ministras de su gabinete.

El líder laborista lamentó que el primer ministro haya formado un Gobierno “del ala derecha dura” y le pidió que someta a votación en un referendo cualquier acuerdo de “brexit” que negocie con Bruselas, en cuyo caso el Laborismo apoyaría la permanencia en el bloque europeo.

Johnson no quiso comprometerse a dar a la Cámara de los Comunes la última palabra si no logra renegociar con la UE el pacto sellado por su antecesora, Theresa May, que fue rechazado hasta tres veces por el Parlamento británico.

Aunque aseguró que su “preferencia” es salir del bloque de forma negociada, el nuevo líder británico reiteró que su prioridad es dejarlo en la fecha prevista.