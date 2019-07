Tomás Boy: “Apenas tengo 40 días trabajando, cambiar no es sencillo”

El entrenador de las Chivas, el mexicano Tomás Boy, señaló este miércoles en tono molesto que lleva poco tiempo de trabajo en el equipo, por lo que es pronto pedirle que cambie las cosas.

Boy lleva 11 partidos dirigidos en Chivas contando amistosos, el torneo de liga y el Internacional Champions Club y solo registra dos victorias.

“Apenas llevo 40 días trabajando y cambiar las cosas no es sencillo. El partido contra Benfica fue bueno; ante Santos por la liga solo vale el primer tiempo. El equipo está bien preparado y metido en el trabajo, mis jugadores se concentran aunque nos falta llegada al arco enemigo, esa parte no la he podido trabajar”, comentó.

Las Chivas regresaron este miércoles a México desde Dallas, donde en la víspera perdieron con el Atlético de Madrid por penaltis en la International Champios Cup. Boy rescató que a pesar de todo lo negativo siente que va encontrando la alineación ideal.

“El equipo ha estado trabajando de una forma o de otra y esta necesidad de hacer que los jugadores no tengan tanto desgaste me ha hecho poner esta alineación que ha sido buena en el último partido. Uno no sabe cómo va a sorprenderte el rendimiento de los jugadores”, agregó.

En la segunda jornada del apertura 2019, Chivas jugará con Tigres, equipo en el que Boy brilló como futbolista. Este encuentro puede representar para el francés André-Pierre Gignac romper el récord de más goles con los felinos ya que está empatado con Boy en 104 anotaciones.

“Son ya tres décadas de mi récord, pero las estadísticas son para romperse. Gignac es un tremendo goleador y lo va a lograr, espero que no sea este domingo ante mi equipo y yo”, afirmó.

Lejos de que le robe la atención lo que pase con su récord, Boy prefiere centrar su idea en ganar, sin importar las formas cuando se presenten como locales en el Estadio Akron.

“Ahora lo inmediato es conseguir un buen resultado, es diferente a los anteriores juegos que eran de preparación, es momento de ganar porque los buenos resultados ayudan a trabajar más tranquilo. Vivimos en una época donde se quiere todo rápido, queremos cambios en todos los ámbitos, lo mismo pasa en Chivas. Los jugadores han aceptado este reto, eso es lo valioso de esta preparación y creo que lo conseguiremos”.