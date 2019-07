El uruguayo Almada insiste en que Santos juegue en su casa y fuera

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, insistió hoy en que su equipo saldrá con la misma ambición en su estadio y fuera porque esa es su manera de asumir el juego.

“Vamos a intentar hacer lo mismo de locales y de visitantes. No iremos de visita a tener otra propuesta, no siento el fútbol de esa manera y no le transmito eso a mis futbolistas”, señaló el estratega en una rueda de prensa.

El Santos Laguna de Almada goleó por 3-0 a las Chivas de Guadalajara el pasado domingo en la primera jornada del torneo Apertura, sin embargo el entrenador cree que tiene aspectos por mejorar en el funcionamiento de su cuadro.

“Hay que tener más precisión, encontrar más rápido los espacios cuando el rival esté bloqueado; no es sencillo, porque hay mucho menos distancia entre los futbolistas y los espacios son más cortos, por lo que la toma de decisión tiene que ser más rápida”, indicó.

Anuncio

El Santos ganó el título del torneo Clausura 2018, después de lo cual quedó fuera de la liguilla de los ocho mejores en el Apertura de ese año y fue eliminado en las semifinales en el Clausura 2019. Ahora Almada confía en regresar al equipo a los primeros planos con un fútbol ofensivo sin perder el orden.

El próximo domingo el equipo visitará al Juárez FC ante el cual Almada espera mostrar un juego con variantes.

“Más allá de lo que nos proponga el rival, debemos saber sortear cualquier propuesta. Intentamos trabajar esas distintas variantes de acuerdo a la situación que esté en el encuentro, llevar un poco el protagonismo tratando de hacer daño, limitar su virtud y explotar lo que nosotros consideremos que debe ser así", puntualizó.

Este miércoles el Santos hizo fútbol en una sesión en la que Almada realizó trabajo técnico-táctico, con la idea de buscar tres puntos ante el Juárez.

Anuncio

“Debemos tener la responsabilidad de ganar, ya que es lo único que nos deja conformes. Si hacemos todo positivo, como lo hicimos contra Chivas, debemos reafirmar eso, mejorar lo que no hicimos tan bien, pero siempre en la búsqueda del triunfo”, concluyó.