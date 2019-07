García Bernal y Wagner Moura, invitados especiales del Festival de Santiago

Los actores Gael Garcia Bernal y Wagner Moura serán los invitados especiales de la 15 edición del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), que exhibirá cerca de cien películas entre los próximos 18 y 25 de agosto y que este año contará un nuevo espacio dedicado a las series de televisión.

Moura (Salvador de Bahía, Brasil, 1976) presentará su ópera prima como director, “Marighella”, película que inaugurará el Sanfic 2019; mientras que García Bernal (Guadalajara, México, 1978), estrenará en Chile su segundo largometraje detrás de las cámaras, “Chicuarotes”, informó este miércoles la organización del certamen.

Ambos recibirán un homenaje a su carrera, que el Sanfic hará extensivo también a la actriz argentina Graciela Borges (Dolores, 1978), que será parte del jurado de esta edición.

“Va a ser una fiesta muy linda de cara al público y estamos muy contento con la programación que tenemos este año”, dijo a Efe el director artístico del Sanfic, Carlos Núñez.

El festival contará con sus tres secciones de competición habituales: internacional, de cine chileno y de cortometrajes nacionales, y proyectará alrededor de cien películas en total, incluyendo 10 premieres mundiales, 38 latinoamericanas y 41 chilenas.

También se exhibirán películas ganadoras en otros festivales internacionales y filmes que aportan miradas diferentes de distintos lugares del mundo.

La programación contará con siete de las películas de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

“El criterio para la selección es buscar directores con una visión clara respecto su postura estética y artística y películas realmente sean de calidad”, explicó Núñez, que contó que la norma habitual es elegir cineastas que no hayan hecho más de cinco películas porque a partir de ese número puede verse un “desbalance” en su trayectoria.

La Competencia Internacional contará con nueve producciones: “Amanda” (Francia), de Mikhaël Hers; “Canción sin nombre” (Perú), de Melina León; “El hombre del futuro” (Chile), de Felipe Ríos; “God of the Piano” (Israel), de Itay Tal; “Los miembros de la familia” (Argentina), de Mateo Bendesky; “Los Tiburones” (Uruguay), de Lucía Garibaldi; “Monos” (Colombia), de Alejandro Landes; “System Crasher” (Alemania), de Nora Fingscheidt y “The Third Wife” (Vietnam), de Ashleigh Mayfair.

El jurado de esta instancia, además de por Gabriela Borges, estará compuesto por la destacada directora y montajista chilena Valeria Sarmiento y el uruguayo Sandino Saravia, productor, entre otros filmes, de la oscarizada “Roma” (2018), de Alfonso Cuarón.

Este año, el Sanfic anunció también una colaboración con el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín, a través de su programa Berlinale Spotlight, que contempla la proyección en Santiago de cinco cortometrajes que participaron en la sección Berlinale Shorts del certamen alemán.

Otra de las novedades de esta edición será el “Sanfic Series”, que buscará generar una nueva instancia para la vinculación entre el cine y la televisión para el año 2020, para fortalecer la internacionalización de producciones de televisión chilenas a través del contacto e intercambio entre los diversos agentes de la industria audiovisual.

“Incluimos un espacio específico para mostrar y trabajar en conjunto con productores que están haciendo series en Chile. Nos parece muy interesante dialogar con ese formato, que obviamente es muy cercano al público”, comentó Núñez.

Respecto al 15 aniversario del Sanfic, su director artístico consideró que “el festival ha ido evolucionando de muy buena manera, estando siempre a la vanguardia y se ha transformado en uno de los más importantes de Chile y de Latinoamérica”.