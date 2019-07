Alaphilippe: “Estoy ahorrando toda la energía que puedo”

El francés Julien Alaphilippe, líder del Tour de Francia, aseguró que ha pasado estas últimas jornadas tratando de ahorrar el máximo posible de energía para afrontar las tres etapas alpinas que tiene por delante.

“Ha sido una jornada relativamente tranquila, y nos hacía falta. La hemos afrontado en modo ahorro de energía, tratando de gastar lo menos posible. Ahora estoy listo para que me golpeen en los Alpes”, señaló el ciclista del Deceuninck.

Alaphilippe, que tiene 1.35 de renta sobre el británico Geraint Thomas, indicó que ha ido a reconocer las etapas alpinas, por lo que sabe lo que le espera.

“Estoy cansado como todos, pero trato de recuperar el máximo. Cada segundo de descanso cuenta, trato de hacer todo lo posible para no tener que lamentar nada. Intento canalizar la energía, estar tranquilo y olvidarme de todo lo que me rodea, aunque es increíble”, comentó.

Anuncio

“Hablo con mucha gente en el pelotón, trato de agradecer al público pancartas de apoyo y todo eso te hace gastar fuerzas. Pero trato de que sean las mínimas posibles para estar lo más fresco”, indicó.

El líder de la carrera aseguró que trató de calmar la carrera, después de que su compañero Toni Martin tuviera un roce con un ciclista del Ineos.

“Hay muchos nervios, he querido calmar un poco las cosas porque eso no me gusta. Les he dicho que no iba a atacar”, señaló.

Alaphilippe señaló la de mañana como “la etapa más dura sobre el papel” y se mostró convencido de que el equipo Ineos, de Thomas y del colombiano Egan Bernal, “harán explotar el pelotón”.

Anuncio

“Yo no tengo equipo para la montaña. Tengo compañeros sólidos pero no al nivel de mis rivales. Mañana es la etapa más dura sobre el papel. Pero mis rivales saben lo que tienen que hacer y yo también”, aseguró.

En cualquier caso, Alaphilippe aseguró que está satisfecho con el Tour que está completando.

“Afronto los Alpes a pocos días de llegar a París con el maillot amarillo. Pase lo que pase estoy viendo un momento increíble”, dijo.