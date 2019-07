Extienden fecha en P.Rico para enmiendas a beneficio por retención empleados

El secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Parés, informó a los patronos que solicitaron el Beneficio por Retención de Empleados (ERTC, en inglés), tras los huracanes Irma y María, que todavía pueden presentar reclamaciones o enmiendas sobre las mismas.

“Los patronos que radicaron solicitudes en o antes del 30 de junio de 2019 para recibir el beneficio por el pago de nóminas durante los meses de septiembre a diciembre de 2017, aún pueden presentar Reclamaciones o Enmiendas”, explicó el funcionario en un comunicado.

Parés dijo que hasta esa fecha se recibieron 16.994 solicitudes y se habían pagado 423.884.667,11 dólares.

“El beneficio es un pago en efectivo a la cuenta de banco de los patronos elegibles, que puede ser hasta de 1.920 por empleado. La Ley Federal Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017, hizo extensivo a Puerto Rico los beneficios aprobados a nivel federal, gracias a un acuerdo entre el Departamento de Hacienda y el Tesoro de los Estados Unidos. Exhorto a todos los patronos a orientarse para que puedan beneficiarse”, concluyó.