López Obrador se deslinda de extensión de mandato de gobernador de su partido

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se deslindó este miércoles de la decisión del Congreso estatal de Baja California de ampliar de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del mandatario.

“Es un asunto que tiene que ver con el Congreso local. Independientemente de la ampliación del plazo para el cumplimiento de la función del nuevo gobernador, debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el (conservador Partido Acción Nacional) PAN”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Respecto a las críticas que esa decisión ha generado en círculos políticos, dijo que se debe a “una doble moral, como suele ser, porque el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía”.

“Ahora quienes votaron por esta medida están en contra. Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto porque buscan echarme la culpa de todo. No tuve nada que ver. Ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba”, añadió.

Anuncio

En sesión extraordinaria, el Congreso de Baja California, en que el PAN tiene mayoría, validó el martes en la noche la reforma que extiende el mandato de Bonilla, que asumirá el cargo el 1 de noviembre.

La semana pasada, legisladores federales del PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron la ampliación del mandato de Bonilla al considerar que representa “un atentado contra la democracia” y pidieron al actual gobernador Francisco Vega, del PAN, no publicar la reforma.

Por otro lado, el presidente López Obrador arreció sus críticas a “los conservadores” al sostener que lo acusan de querer perpetuarse en el poder al no certificar un documento en que se compromete a no reelegirse cuando termine su mandato en 2024.

El mandatario presentó el documento, dado a conocer inicialmente en marzo, en una pantalla del salón del Palacio Nacional en que realiza sus conferencias de prensa, y lo leyó ante los presentes.

Anuncio

En el texto el mandatario señala que en 2021 se deberá llevar a cabo una consulta ciudadana para decidir si continúa en la Presidencia o renuncia, argumentando que la Constitución establece que el pueblo “tiene en todo momento la facultad de cambiar la forma de su Gobierno”.

“Pero los conservadores, que consideran que la iniciativa encubre la intención de reelegirme en 2024. Ante este infundio me es necesario reiterar mis principios. Soy partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección”, leyó.

Añadió que abandonará el poder en 2024 y expresó su deseo de que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir. “No se las voy a dejar fácil, y confío en que el país no va a retroceder a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder”, añadió.

Asimismo, dijo que mañana jueves pedirá a un notario público que asista a Palacio Nacional para que certifique el documento y pidió a sus opositores en el Congreso federal que aprueben su iniciativa de revocación de mandato.