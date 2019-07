Amenábar se lleva el estreno de “Mientras dure la guerra” a Toronto

El realizador chileno-español Alejandro Amenábar realizará el estreno mundial de su último largometraje, “Mientras dure la guerra”, en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El TIFF anunció hoy que el film de Amenábar será uno de los incluidos en el programa de Presentaciones Especiales de la 44 edición del festival, que se celebrará del 5 al 15 de septiembre en Toronto.

Amenábar ha decidido estrenar “Mientras dure la guerra” en el festival canadiense, considerado uno de los más importantes del mundo, a pesar de que competirá con el largometraje en el Festival de San Sebastián, uno de los principales rivales de la muestra de Toronto.

“Mientras dure la guerra” está centrada en la postura del escritor e intelectual español de principios del siglo XX Miguel de Unamuno ante el golpe de Estado del dictador Francisco Franco, que en 1936 desencadenó la Guerra Civil española.

Es la primera vez que Amenábar compite por primera vez en San Sebastián, el festival de cine más importante de España.

El Festival de Toronto ha incluido este año la proyección del film de Pedro Almodóvar “Dolor y Gloria” y la coproducción hispano-argentina “La odisea de los giles” de Sebastián Borensztein.

La organización del festival canadiense también anunció hoy que “Radioactive”, una película biográfica sobre la científica del siglo XIX Marie Curie dirigida por Marjane Satrapi e interpretada por Rosamund Pike y Sam Riley, cerrará la edición de este año del TIFF.

El festival ya anunció con anterioridad que por primera vez en la historia de la muestra, un documental, “Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band”, de Daniel Roher, inaugurará oficialmente la 44 edición del TIFF.

El film de Roher cuenta la historia del músico canadiense Robbie Robertson y la formación de “uno de los grupos más duraderos en la historia de la música popular”. “Once Were Brothers” incluye entrevistas con músicos como Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison y Peter Gabriel.

El documental también cuenta con la intervención del director estadounidense Martin Scorsese quien en 1976 filmó la última aparición de Robertson y The Band en San Francisco (EE.UU.).

El TIFF dijo que la 44 edición de la muestra incluirá los estrenos mundiales de las obras de Taika Waititi, Marielle Heller, Rian Johnson, John Crowley , Kasi Lemmons, Craig Brewer, Gabriela Cowperthwaite, Destin Daniel Cretton, Michael Winterbottom, Armando Iannucci, Lorene Scafaria.

En total, el TIFF anunció hoy 18 películas del programa de Galas y 38 de Presentaciones Especiales.

“Algunos de los principales filmes del año aterrizarán en Toronto este septiembre. Estamos encantados de revelar Galas y Presentaciones Especiales que traen las luces más brillantes en el mundo del film a nuestro público”, dijo en un comunicado Cameron Bailey, codirector de TIFF.

El TIFF destacó que el 50 % de los filmes anunciados hoy en Galas están dirigidos o codirigidos por mujeres, una cifra récord en la historia del programa.