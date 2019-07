Pareto, la pequeña gigante argentina que va por su cuarto podio panamericano

La judoca, campeona mundial y vigente campeona olímpica Paula Pareto, una de las deportistas más importantes de la historia argentina, estará presente en los Juegos Panamericanos de Lima para buscar su cuarto podio panamericano consecutivo en la categoría hasta 48 kilogramos.

‘La Peque’, elegida “embajadora” de estos Juegos por la Organización Deportiva Panamericana, aspira a repetir el resultado obtenido en los Panamericanos de Guadalajara 2011, cuando ganó la medalla dorada.

Los Juegos desarrollados en tierra mexicana fueron un punto de quiebre en la carrera de la judoca, que cinco años más tarde se convertiría en la única mujer argentina campeona olímpica en una disciplina individual.

Pareto inició el año 2011 con el Mundial de París como principal objetivo, tras alcanzar la gloria y ser medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Anuncio

Sin embargo, una hernia cervical le impidió participar en agosto de ese año del Mundial y puso en jaque su presencia en los Panamericanos de Guadalajara, que comenzaban dos meses después.

“No es una lesión irreversible, hay que esperar que el nervio afloje y se desinflame. Estoy tranquila, esperando que pase este tiempo de recuperación y así volver lo antes posible”, dijo en 2011 a la prensa Pareto, que también reveló que recibió una llamada de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

“Tuvimos una charla muy amena, me habló como si fuera mi mamá: me dijo que aprovechara para estudiar. Me hizo sentir muy bien”, reveló.

La judoca argentina de ahora 33 años se recuperó a tiempo y estuvo presente en los que serían sus segundos Juegos Panamericanos: Guadalajara 2011.

Anuncio

En la edición anterior (Río de Janeiro 2007), Pareto ganó una presea de bronce.

En Guadalajara, ‘la Peque’ venció a la peruana Lesly Cano, a la colombiana Luz Alvarez y a la mexicana Edna Carrillo para abrirse camino hasta la final, donde se encontró con la cubana Dayaris Mestre.

Pareto ganó por ippon a 20 segundos del final de la pelea.

Al año siguiente llegó a los Juegos Olímpicos de Londres como una de las grandes favoritas, pero perdió por doble penalización ante la belga Charline Van Snick en la disputa por la medalla de bronce y tuvo que conformarse con un diploma olímpico.

“No quiero echarle la culpa a nadie, pero los árbitros estuvieron complicados. Da mucha bronca que se te escape una medalla por tan poco”, dijo la judoca.

‘La Peque’ fue dos años más tarde subcampeona mundial al caer en la final de la Copa del Mundo de Cheliábinsk (Rusia) ante la japonesa Ami Kondo.

En 2015 volvió a disputar una final en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Su rival fue, al igual que en los Panamericanos anteriores, Mestre.

Anuncio

En esa oportunidad, Pareto perdió y se quedó con la medalla de plata, pero tuvo un notable gesto.

Inmediatamente después de ser derrotada, abrazó a su rival y la levantó en andas, para que el público la aplaudiera.

“Es lo que me salió. Es deporte, hay veces se gana y otras que se pierde. Todos queremos ganar, obviamente, pero cuando nuestro rival es quien vence está bueno ser el primero en felicitarlo. Está bueno que te saluden bien, a mí me gustaría que me saluden bien, yo siempre he saludado y felicitado a mis rivales de la mejor manera”, explicó.

Un mes después, ‘La Peque’ tuvo su revancha y se consagró campeona del mundo en Astaná (Kazajistán) al vencer en la final a la japonesa Haruna Asami.

Al año siguiente, escribió a fuego su nombre en la historia del deporte argentino al ganar una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La judoca derrotó sucesivamente a la rusa Irina Dolgova, a la húngara Eva Scernoviczki, a la japonesa Ami Kondo y a la surcoreana Bokyeong Jeong.

Pareto es la única campeona olímpica del país sudamericano en una modalidad individual y también la única deportista argentina con dos preseas olímpicas en competencias individuales.

Su logro fue celebrado, incluso, por el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Anuncio

“Te pasaste. No sabes la alegría que se generó acá. Te felicito, este es un mensaje maravilloso y espero que sigas con la misma pasión”, le dijo el mandatario.

Artistas, músicos y sobre todo deportistas, como Lionel Messi, también felicitaron a Pareto.

"?Felicitaciones a ‘la Peque’ por conseguir la primera medalla de oro para Argentina, valió la pena tantos años de esfuerzo. Ojalá sea la primera de muchas para nuestro país en estos Juegos Olímpicos”, afirmó el delantero del Barcelona en ese momento.

La vigente campeona olímpica, que en paralelo a su carrera deportiva se recibió y trabaja como médica, también fue tercera el año pasado en el Mundial de Bakú (Azerbaiyán).

El palmarés y el presente de ‘la Peque’ Pareto, elegida “embajadora” por la organización en honor a su trayectoria y sus valores, hacen que sea la principal candidata de Argentina a ganar una medalla dorada en los Juegos Panamericanos, que se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto.

Sebastián Meresman