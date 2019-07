Amazon inicia fichajes para el reparto de la serie “The Lord of the Rings”

El gigante del comercio electrónico Amazon ha comenzado los fichajes para la serie basada en “The Lord of the Rings” que estrenará en su plataforma de contenidos, con la actriz Markella Kavenagh como primera incorporación al reparto, informó la revista Variety este lunes.

Según la exclusiva del medio especializado, la intérprete está negociando su contrato para encarnar a un personaje llamado Tyra, del que se desconocen más detalles, en la nueva ficción que dirigirá el cineasta español Juan Antonio Bayona.

Kavenagh ha participado previamente en las cintas “Romper Stomper”, “Picnic at Hanging Rock” y “The Cry”, y es hasta ahora el único nombre conocido del elenco que trabajará en la futura serie épica.

“The Lord of the Rings” es la gran apuesta de Amazon para lograr un éxito en la televisión comparable al de otras superproducciones de la pequeña pantalla como “Game of Thrones” de HBO.

De hecho, la compañía confirmó a principios de este mes que Bayona dirigirá los dos primeros episodios de la serie “The Lord of the Rings”.

“J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como gran fan del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo”, aseguró el director.

“No puedo esperar para llevar al público de todo el mundo hasta la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista”, añadió.

Bayona será, además, productor ejecutivo de esta superproducción televisiva junto a su socia, Belén Atienza.

El realizador debutó en el mundo del largometraje en 2007 con “El Orfanato” y en 2012 dirigió “The Impossible”, que contó con los actores Naomi Watts y Ewan McGregor.

Su último trabajo en el cine fue “Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018), nueva entrega de la popular saga jurásica y que, como secuela de “Jurassic World” (2015), recaudó en todo el mundo 1.309 millones de dólares.

Por su parte, “The Lord of The Rings” tuvo una exitosa adaptación en el cine con las películas “The Fellowship of the Ring” (2001), “The Two Towers” (2002) y “The Return of the King” (2003), una impresionante trilogía dirigida por Peter Jackson que recaudó en todo el mundo 2.912 millones de dólares, según la web especializada Box Office Mojo.