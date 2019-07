Portera Cecilia Santiago busca abrir puertas a compatriotas a PSV Eindhoven

La portera Cecilia Santiago, seleccionada mexicana que milita en el PSV Eindhoven, equipo con el que fue presentada el 1 de julio, dijo que se siente emocionada y feliz por haber llegado a un club importante.

Santiago, que comenzó jugando en Santos Laguna y pasó por equipos como Apollon Limassol en Chipre y América en México, en donde resultó campeona de liga, dijo que el jugar en Holanda es un reto para abrir el camino a otras compatriotas.

“Mi felicidad es absoluta por estar en PSV, me pone contenta tener esta oportunidad en Holanda. Soy una persona agradecida con todos los que me han apoyado, pero también tuve mucha preparación para este momento, quiero hacer un buen papel para que vayan más mexicanas”, dijo este lunes a Efe.

La arquera fue una de las jugadoras sobresalientes en el último año futbolístico en la liga femenina de México y también ha aportado su esfuerzo en la selección mexicana desde el 2010, por lo que siente que su entorno va evolucionando.

Anuncio

“Fue muy importante que la liga femenina en México se echara a andar, eso ayuda a la continuidad en el desarrollo de las jugadoras. Me benefició para poder llegar al PSV Eindhoven, así que se debe seguir esa línea de trabajo”, apuntó.

Para Cecilia Santiago, los Juegos Panamericanos de Lima, a los que asistirá con el Tri femenino, servirán como un aliciente para quitarse la espina atravesada por el fracaso en el premundial de Concacaf del 2018, ya que no pasaron de la fase de grupos.

“Estamos motivadas porque tenemos una deuda del premundial, en el que nos fue fatal, no pudimos estar en Francia este año. Sabiendo que vamos a los Panamericanos, este torneo lo tenemos que saldar con medalla para tranquilidad nuestra”, apuntó.

Para la portera, “Centroamérica y el Caribe han crecido en lo futbolístico, pero nosotros también hemos avanzado, será un buen torneo en general para exigirnos”.

Anuncio

La selección femenina de México encarará los Juegos Panamericanos en el Grupo A con Jamaica, Paraguay y Colombia.

Estados Unidos y Canadá no asistirán en esta edición en Lima, por lo que se piensa que el nivel no es tan elevado.

“Hemos jugado torneos sin ellas y en su momento contra ellas también. Estamos conscientes de que tenemos que hacer buen papel y ganar medalla, más allá de las rivales en turno y las que no van. Estados Unidos y Canadá son fuertes, potencia invariable del fútbol femenino, si no están, ya no es asunto de nosotros, pues también a ellas les hemos sacado buenos resultados”.