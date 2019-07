Olga Tañón pide a EE.UU que intervenga Puerto Rico porque está sola la isla

La cantante puertorriqueña Olga Tañón, quien participa este lunes en la masiva manifestación que se celebra en San Juan para pedir la renuncia y un juicio político para el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, pidió al gobierno de Estados Unidos que “intervenga de forma rápida, pero contundente, porque este pueblo está solo”.

“Que intervengan en todas las ramas del gobierno, personas y empresas que han contribuido a esta calamidad. Todos son y serán responsables. Que paguen al pueblo lo que al pueblo le han privado y robado”, dijo en un comunicado.

Esta es la segunda macromanifestación que se celebra después de la del pasado miércoles 17 de julio.

Los asistentes piden la renuncia de Rosselló por su participación, junto a miembros de su círculo íntimo en el gobierno, en un chat en el cual se mofan y burlan de periodistas, artistas y políticos.

Algunas de las “víctimas” del chat se encuentran en la protesta como es el caso de Ricky Martin, de quien se burlan de su sexualidad, y la concejal de Nueva York Melissa Mark-Viverito a quien el gobernador tacha de “puta” en la conversación.

La manifestación ocupa una de las autopistas más concurridas de la capital.

Tras preguntarse "?por qué es diferente este movimiento de nuestro pueblo? Entendí que es diferente porque nuestro pueblo ya no resiste un golpe más. Porque esta administración, sin lugar a duda, terminó hiriendo de gravedad la dignidad de los puertorriqueños, falló gravemente a su palabra. Este pueblo le dio su confianza mediante el voto y le dio la oportunidad de cumplir sus responsabilidades”, dijo.

Pero el gobierno “no solo falló en eso, sino que se burló del dolor, la desesperación y la vulnerabilidad de nuestra tierra, en uno de los momentos más frágiles de nuestra historia”, subrayó.

“Esas promesas y compromisos juramentadas ante la constitución, todo un pueblo y nuestra bandera fueron: Trabajar por el bien de todos los puertorriqueños, poner al pueblo como prioridad, mantener integridad moral y profesional, mantener cero tolerancias ante la corrupción, transparencia, honestidad, no apoyar favoritismos, correcta utilización de fondos y ayudas federales para el beneficio de nuestro pueblo, seguridad y más... y más”, remarcó.

Tras indicar que la gente está en la calle “porque no cumplieron con su parte del acuerdo” opina que el gobierno y Rosselló “nos fallaron, se burlaron, y por eso este pueblo le ha retirado el mandato, ese privilegio concedido, esa confianza. Por eso ya no existe acuerdo alguno. Sepan todos aquellos que han cometido y/o participado de estos actos, que sus caras y nombres no serán olvidados nunca, como tampoco a este pueblo se le olvidarán las caras y nombres de todas las víctimas que han muerto, de los familiares que aún sufren, y de quienes continúan muriendo como consecuencias de sus viles actos”.

“Puerto Rico no puede olvidar a todos estos ‘políticos de bolsillo’ así como todo aquel que ha contribuido en sus actos. Les pido de favor que estas demostraciones se extiendan y que también, se inscriban para votar. Que ejerzan su derecho democrático en las urnas. Que rechacen mediante el voto a todos esos ‘políticos de bolsillo’ que solo dan la cara para buscar tu apoyo y que le temen a la realidad de perder el voto”, manifestó.

Por último, subrayó que inscribirse y “votar con conciencia es la próxima demostración histórica que tendremos. Aquí hemos demostrado que somos capaces de dejar a un lado las ideologías políticas para reclamar justicia. Que podemos olvidarnos de colores y usar nuestra fuerza para echar a nuestra Isla hacia adelante”.