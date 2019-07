Toni Bou se proclama campeón del mundo de trial por decimotercera vez

El español Toni Bou (Repsol Honda Team) se proclamó este domingo en Auron (Francia) campeón del mundo de trial por decimotercera vez consecutiva, aunque sus títulos mundiales ascienden a veintiséis si se suman los obtenidos bajo techo.

A falta de una prueba para la finalización de la temporada 2019 de TrialGP, el piloto barcelonés de 32 años “ha defendido su corona completando una temporada sobresaliente” en la que ha logrado siete victorias, incluida la de este fin de semana, destacó el equipo Repsol Honda en un comunicado.

El piloto del Repsol Honda Team marcó terreno desde el inicio en una carrera con zonas largas y empinadas en las que se empleó a fondo y solo sufrió nueve penalizaciones, lo que le permitió sentenciar el título.

En segunda posición terminó Jaime Busto (Vértigo Factory Team) y tercero fue Adam Raga (TRRS Factory Team), que completaron el podium español.

Anuncio

Tras su triunfo, Toni Bou explicó que en la carrera de Auron le costó “mucho” marcar diferencias, especialmente en las primeras zonas.

“Así lo hemos hecho y hemos llegado a 0 a la zona 8. Hemos marcado una carrera muy inteligente, me he sentido muy cómodo encima de la moto. Como siempre no hay mejor manera que ganar un nuevo título que con una victoria y con buenas sensaciones”, explicó el catalán.

A su juicio, ha sido un Mundial “corto pero intenso” y una temporada en la que han “madurado mucho”.

“El año pasado tuvimos muchas lesiones, este año nos hemos estado muy cómodos encima la moto, se ha visto con las victorias y el pilotaje, así que ahora toca vivir el momento y disfrutar de las vacaciones”, concluyó Bou.

Anuncio

La de Auron supone la victoria número 111 de su carrera y certifica su hegemonía en la disciplina, ya que es el decimotercer triunfo seguido en el Mundial de trial, en el que este año ha hecho pleno de victorias.

La última prueba del campeonato se disputará los próximos 21 y 22 de septiembre en la localidad valenciana de La Nucia.