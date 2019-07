“Puedo ganar los Juegos Panamericanos”, afirma el peruano Stefano Peschiera

El velerista Stefano Peschiera, de 24 años, navega individualmente desde los siete años y fue subcampeón mundial en la categoría Optimist, antes de competir en Laser Standard y convertirse en el primer peruano en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La familia de Peschiera trajo los primeros veleros de madera a Perú y desde muy pequeño se hizo a la mar y comenzó a conocer de vientos y corrientes, que rigen este deporte.

Entre los siete y 15 años de edad, el velerista compitió en Optimist y llegó a ser tres veces campeón sudamericano, tres veces campeón nacional y subcampeón mundial.

“Ya sabía lo que era representar al Perú, ya estaba acostumbrado”, afirmó en una entrevista con Efe Peschiera.

Anuncio

El año pasado, en el mundial de vela, realizado en Dinamarca, Peschiera logró “por primera vez en la historia de Perú" clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 “como el primer grupo de veleristas” y fue él al clasificarse en la decimotercera posición en la categoría Láser Standard.

En Tokio habrá 35 embarcaciones compitiendo, de un total de 75 países que optan por un cupo en la categoría láser para estos juegos olímpicos.

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Peschiera se medirá con la mayoría de competidores a los que batió en el Sudamericano de marzo pasado en el mar de Paracas, al sur de la capital peruana.

“Eso me dice que puedo ganar los Juegos Panamericanos, tengo opciones”, afirmó.

Anuncio

Actualmente, el velerista peruano está entre los 19 primeros del mundo y suele entrenar en Europa u Oceanía, donde se encuentran los mejores atletas de este deporte.

Peschiera explicó que la vela requiere muchísima disciplina y esfuerzo físico, pero también entrenar junto a los mejores 20 ó 25 del mundo, que suelen ser de Nueva Zelanda, Australia o Europa.

El atleta ha entrenado con los mejores veleristas de Suecia, Noruega, Irlanda y Alemania en las últimas dos pretemporadas, las cuales son cerradas y donde se trata de aprender los “trucos” de cada uno.

“Por ejemplo, yo soy muy bueno en condiciones de viento suave, ellos son buenos en condiciones de viento fuerte, entonces yo tenía mucho que aprender de ellos en viento fuerte y ellos tenía un montón que aprender de mí en viento suave, que son los que tenemos normalmente en Lima”, explicó.

Peschiera conoce bastante bien a sus probables competidores en Lima 2019, pues ha entrenado con algunos de ellos como el guatemalteco Juan Ignacio Maegli, medalla de oro en los Panamericanos de Toronto 2015.

“El más fuerte a batir creo que va a ser el guatemalteco, tiene 30 años, quedó noveno en las Olimpiadas de Londres, octavo en Río y ganó los Juegos Panamericanos últimos en Toronto”, dijo el atleta.

“De hecho yo fui su sparring para Río, fuimos juntos a las Olimpiadas, pero terminas entrenando en parejas, por más que vayas a competir contra él, se ayudan el uno al otro entrenando”, afirmó.

“Lo conozco bastante, él me conoce bastante a mí y los dos somos fuertes y estamos listos”, opinó.

Anuncio

Otro favorito es el estadounidense Charlie Buckingham, que es el número 18 en el ránking de los Panamericanos, y quedó cuarto en los juegos de Toronto.

Paracas es “de las canchas más fáciles porque no hay mucha variación en los vientos”, entonces “es una cancha al final muy física porque no hay mucho laberinto, no es muy difícil descifrarla”, anotó.

Peschiera explicó que los competidores se miden en una decena de regatas, de las cuales pueden descartar la peor que tuvieron, y ocho clasifican a la ‘medal race’, de donde saldrán los medallistas.

La delegación peruana estará compuesta por unos 15 veleristas de distintas categorías.

“Que sepan que salgo a darlo todo, como todos los atletas peruanos, y que vamos a valorar más que nada el apoyo de todos los peruanos que recibamos y que estamos felices de poder representarlos en este evento tan grande”, expresó el deportista.

A futuro, Peschiera desea hacer realidad un proyecto para llevar la vela a distintas regiones del Perú, como el lago Titicaca, que comparte con Bolivia y es el lago navegable más alto del mundo.