El Festival mexicano de Guanajuato reconoce a Gus Van Sant con la Cruz de plata

El cineasta estadounidense Gus Van Sant fue reconocido este sábado con la ‘Cruz de plata’ por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato que se celebra en el central estado mexicano de Guanajuato.

Reconocido por películas como “Good Will Hunting”, con nueve nominaciones al Óscar en 1997, el también guionista se dijo contento de estar en San Miguel de Allende, justo en el lugar donde falleció uno de sus ídolos, el escritor Neal Cassady, icono de la Generación Beat en la década de los cincuenta que fue inmortalizado por el novelista estadounidense Jack Kerouac en su obra “On the road”.

Al recibir el premio de manos de la directora del Festival. Sarah Hoch, el cineasta (que en cuatro días cumplirá 67 años) dijo que sería fantástico filmar una película en San Miguel de Allende, y adelantó que antes de irse visitará las vías del tren, lugar donde falleció Cassady en 1968.

Considerado como un autor independiente del cine independiente americano, Gus Van Sant reconoció que su película más exitosa es “Good Will Hunting” por ser la que recaudó más dinero en taquilla (unos 226 millones de dólares), y como parte del homenaje esta película se proyectó en una pantalla gigante en la plaza principal de San Miguel de Allende.

Anuncio

Van Sant ha colaborado con actores como el fallecido Robin Williams (Óscar a mejor actor de reparto) y con Ben Affleck y Matt Damon (Óscar compartido por Mejor guión original” con “Good Will Hunting”.

También dirigió a Sean Penn en Milk, quien ganó el Óscar a Mejor actor en 2008; y recientemente a Joaquin Phoenix en el papel del célebre caricaturista John Callahan, fallecido en 2010, en la película “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, estrenada en 2018.

Con Filipinas como país invitado, el Festival de Cine se desarrolla hasta el 28 de julio en las ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato. Además de Gus Van Sant, esta edición homenajea al actor estadounidense Nicolas Cage y a los mexicanos José Carlos Ruiz y Queta Lavat entre otros.