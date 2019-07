Legislador reclama orden en protestas en San Juan para no afectar el turismo

El legislador Néstor Alonso, del gobernante Partido Nuevo Progresista, reclamó este viernes que las manifestaciones que se llevan a cabo en el Viejo San Juan para exigir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, se lleven de manera ordenada para no afectar el turismo en la zona.

“Reconocemos el derecho democrático a manifestarse, pero se debe hacer de forma pacífica y evitando actos vandálicos en las calles del Viejo San Juan”, expresó Alonso en un comunicado de prensa.

Debido a las protestas, dos barcos cruceros desistieron de atracar en San Juan esta semana, aunque el jueves en la mañana y específicamente varias horas después de que se llevara a cabo la manifestación más violenta, la nave “Allure of the Seas” de Royal Caribbean , atracó en el islote capitalino.

Los dos barcos que cancelaron su visita a San Juan fueron el “Harmony of the Seas” y “Empress of the Sea”.

El primer barco traía 6.546 pasajeros, y el segundo 1.718.

El impacto para la economía local de estos dos viajes se estimó en alrededor de 657.154,39 dólares, según la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos.

El “Allure of the Seas”, por su parte, atracó con alrededor de 6.392 pasajeros a bordo, informó Campos.

Las razones aducidas fueron la falta de seguridad para sus pasajeros debido a las manifestaciones nocturnas que han tenido lugar en la capital para pedir la dimisión del gobernador Rosselló.

El mandatario se encuentra inmerso en un escándalo político debido a su participación, junto a varios asesores de su ejecutivo, en un chat privado en el que se mofan y burlan de líderes políticos, periodistas y artistas, entre otros.

El próximo domingo, tanto Royal Caribbean como Carnival Cruise Line mantienen en su calendario la llegada de los barcos “Carnival Fascination” y “Freedom of the Seas”, ambos con paradas de puerto base que zarpan de Puerto Rico para comenzar y concluir sus itinerarios de viaje en la isla.