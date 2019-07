Emplazan a presidente Partido Demócrata de P.Rico a expresarse contra Rosselló

El delegado del Partido Demócrata en Puerto Rico, Jose Nadal Power, emplazó este viernes al presidente de la organización, Charlie Rodríguez, a expresarse y rechazar los actos y expresiones sobre el escándalo político al que se enfrenta el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

“Luego de casi una semana de los arrestos y la publicación del famoso chat, el Partido Demócrata en Puerto Rico y el Comité Nacional Demócrata, han guardado silencio y no han hecho declaración alguna al respecto”, dijo Nadal Power en un comunicado de prensa.

“Es cuestionable que hasta ahora, el presidente Charlie Rodríguez no haya dejado escuchar su voz de repudio ante los escándalos que envuelven a un miembro del partido que él dirige”, añadió el también senador del opositor Partido Popular Democrático.

El chat al que se refiere Nadal Power es uno que publicó el Centro de Periodismo Investigativo, en el que se revelan conversaciones que tuvo Rosselló junto a varios miembros de su círculo íntimo, en el que se mofaban e insultaban a periodistas, líderes políticos de todos los colores, colectivos sociales y rostros conocidos.

Desde entonces, se han registrado protestas diarias para pedir la dimisión de Rosselló, quien ha pedido perdón por el contenido del chat, pero ha reiterado que tiene previsto mantenerse en el poder.

“Los sucesos que se le atribuyen al gobernador, implican corrupción, tanto en el Gobierno como moral, la misoginia, la homofobia, la transfobia, el sexismo, la vergüenza y la falta de respeto al pueblo de Puerto Rico, los cuales no deberían tener espacio dentro del Comité Nacional Demócrata y deberían ser rechazado por nuestra organización”, afirmó Nadal Power.

“Esperamos, que Rodríguez no tenga miedo de denunciar los mismos y no esconderse para repudiarlos. Es por esto, que solicitamos que la organización se oponga a esta falta de respeto monumental a Puerto Rico, ya que perjudica nuestro buen nombre, no solo entre los puertorriqueños, sino ante los ojos del mundo”, denunció.

Nadal Power, igualmente envió una carta a presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, solicitándole la intervención y denuncia del ente, para que de la misma manera que denuncian la misoginia, homofobia, burlas y falta de respeto hacia el presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, condenen las expresiones de Rosselló.

“Con la misma energía que se le señalan y denuncian los escándalos y procederes de uno, es importante que se le señalen y denuncien los escándalos del otro, ya que ambos tienen similitudes. No debe existir una doble vara para denunciar los ataques y la corrupción”, indicó.

“Es importante que se desaprueben las acciones del Gobernador Rosselló y el silencio de Rodríguez y que los demócratas aquí y en todo Estados Unidos entiendan que esto no es lo que defendemos como demócratas”, puntualizó.