Un crucero vuelve a atracar en San Juan tras 2 días sin hacerlo por protestas

Tras dos días consecutivos en que sendos barcos no atracaron en San Juan por razones de seguridad debido a varias manifestaciones, este jueves se reanudaron los itinerarios de cruceros a Puerto Rico, con la llegada del “Allure of the Seas”, de la compañía Royal Caribbean , al puerto de la capital.

La embarcación atracó con alrededor de 6.392 pasajeros a bordo, informó hoy en un comunicado la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos.

A inicios de semana la citada línea de cruceros canceló el atraque de dos de sus embarcaciones: el “Empress of the Seas”, con alrededor de 1.718 pasajeros, y el “Harmony of the Seas”, con 6.546.

Las razones aducidas fueron la falta de seguridad para sus pasajeros debido a las manifestaciones nocturnas que han tenido lugar en la capital para pedir la dimisión del gobernador, Ricardo Rosselló.

El mandatario se encuentra inmerso en un escándalo político debido a su participación, junto a varios asesores de su ejecutivo, en un chat privado en el que se mofan y burlan de líderes políticos, periodistas y artistas, entre otros.

El impacto para la economía local de estos dos viajes se estimó en alrededor de 657.154,39 dólares, según la directora de la Compañía de Turismo.

El puerto está “hábil para recibir a los sobre 6.000 pasajeros que desembarcan esta mañana. De igual modo, las empresas proveedoras de excursiones y taxistas se encuentran en sus puestos para servir a los visitantes”, indicó Campos.

Al mismo tiempo, subrayó, en coordinación con las autoridades correspondientes, “nos hemos mantenido trabajando con el flujo de turistas en el Viejo San Juan, monitoreando constantemente las entradas y salidas, al igual que el cierre de calles. De igual forma, hemos estado divulgando información a la industria turística para que, a su vez, orienten a los visitantes”.

A su vez, indicó que “nos hemos mantenido en constante comunicación con la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), al igual que con los ejecutivos de las líneas de cruceros, para mantenerles informados de lo que ha estado sucediendo y reiterarles que estamos listos para ofrecer alternativas que faciliten la llegada de cruceros al puerto de San Juan”.

Por último, recordó que pese a las protestas diarias los hoteles están abiertos y las excursiones continúan sus itinerarios habituales.

El próximo domingo, tanto Royal Caribbean como Carnival Cruise Line mantienen en su calendario la llegada de los barcos “Carnival Fascination” y “Freedom of the Seas”, ambos paradas de puerto base que zarpan de Puerto Rico para comenzar y concluir sus itinerarios de viaje en la isla.