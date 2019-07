Los puertorriqueños salen indignados a la calle por escándalo político

“Estamos ya cansados, se creen que no sabemos nada y que aguantamos todo y no es así, el chat no es más que un parte de lo que este gobierno, y otros, han hecho: robarnos, burlarse de nosotros y hablar en nuestro nombre para, bajo esa excusa, hacer lo sea y como sea”.

Así se expresaba hoy a EFE, una dependienta de una tienda en el centro comercial Las Américas, el más grande del Caribe, que prefirió no revelar su nombre, horas antes de que se iniciara la histórica y masiva marcha celebrada este miércoles en el Viejo San Juan para pedir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, inmerso en un escándalo político.

Un escándalo que ha puesto en jaque a la isla tras revelarse el contenido de un chat en el que Rosselló, junto a miembros del círculo íntimo de su gobierno, se mofaban e insultaban a políticos, periodistas y artistas, entre otros.

Para ella y otros muchos puertorriqueños las manifestaciones y el escándalo son solo la punta del iceberg de una isla cansada de muchas problemas, que tienen sumida a Puerto Rico en una crisis económica desde hace muchos años, en quiebra, con una deuda millonaria de unos 70.000 millones de dólares, con varias detenciones por presunta corrupción de varios funcionarios del gobierno y con la recuperación tras el paso del huracán María hace casi dos años, sin completarse.

En este sentido, la dependienta del centro comercial expresó su preocupación por el hecho de que esta crisis suponga la suspensión o disminución de la ayuda federal a la isla.

“Ya lo dijo Trump, que no me gusta nada, no había que fiarse de nuestros políticos y así es... que frustración!”, opinó antes de marchar a la manifestación, la primera a la que acude en sus 30 años de vida.

Miles de personas se lanzaron hoy a la calle e inundaron el Viejo San Juan para pedir la dimisión de Rosselló, que ha insistido en que permanecerá en el poder, acompañados de numerosos rostros conocidos como Ricky Martin, Residente o Benicio del Toro, que han pedido una y otra vez la renuncia del gobernador y que se han convertido en el rostro en el exterior de la peor crisis política que vive la isla en su reciente historia.

Todos ellos han recordado y destacado la unidad demostrada estos días por los ciudadanos, algo ya vivido tras el paso de los huracanes Irma y María.

Y es que esa es otra de las preocupaciones de muchos en Puerto Rico, el daño que pueda hacer a la débil economía del territorio caribeño esta crisis.

Economistas, industriales y otros componentes del sector privado ya han advertido que se está empezando a sentir ligeramente y que el clima de negocios está “enrarecido”.

Otro de los sectores que se podrían ver afectados es el turismo.

Durante dos días seguidos sendos cruceros, uno de los fuertes de la isla, han optado por no atracar en San Juan por razones de seguridad.

El “Harmony of the seas”, que iba a llegar hoy, tenía casi 6.000 pasajeros a bordo y el hecho de que no se bajasen los turistas “podría reportar unas perdidas de alrededor de 500.000 dólares”, según la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos.

Varios analistas consultados por EFE creen que Rosselló debería renunciar, que el perdón que pidió por el contenido del chat no es suficiente y que el hecho de que se esté aferrando al poder “no llevará a nada bueno, más bien al contrario”.

Además han recordado que la imagen en el exterior, principalmente en Estados Unidos, tampoco “beneficia en nada” a los puertorriqueños.