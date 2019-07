Un segundo crucero cancela su atraque en San Juan por razones de seguridad

Un segundo barco crucero no atracará en el puerto de San Juan por razones de seguridad, debido a la celebración este miércoles de una manifestación en la capital de Puerto Rico para pedir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, informaron las autoridades locales.

Se trata del “Harmony of the Seas”, al Muelle 3 del Viejo San Juan, y perteneciente a la línea de cruceros Royal Carribbean.

Ayer, y por las mismas razones, el crucero “Empress of the Seas” canceló su atraque programado.

En conferencia de prensa la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, explicó que el crucero tenía casi 6.000 pasajeros a bordo y que el hecho de que no se bajen los turistas podría reportar unas perdidas de alrededor de 500.000 dólares.

Anuncio

" Royal Caribbean han tomado esta decisión por la seguridad de sus pasajeros y tripulantes”, dijo.

Además indicó que se trata de una medida de precaución y que el ejecutivo de la isla le ha brindado “todas las alternativas para que pudiese llegar”.

La noticia también fue confirmada por el director ejecutivo de Puertos, Anthony Maceira.

Sin embargo, el ferry “Kydon” de Ferries del Caribe, procedente de Santo Domingo, si atracó este miércoles, en el muelle Panamericano II de Isla Grande, otra parte de la capital aunque cercana, donde lo hace habitualmente.

Anuncio

De acuerdo con Campos no había posibilidad de que el “Harmony of the Seas” atracara en Isla Grande debido a la profundidad en esa zona y la distancia entre la embarcación y el muelle.

Desde el pasado fin de semana se suceden a diario protestas para pedir la dimisión de Rosselló por su participación, junto a asesores próximos, en un chat en el que se mofan e insultan a rostros conocidos, periodistas, líderes políticos de todos los colores y periodistas, entre otros.

Las instalaciones de carga marítima, así como los muelles de cruceros y aeropuertos adscritos a la Autoridad de los Puertos, continuarán operando, advirtió Maceira.

“Puertos activó su plan preventivo para garantizar la seguridad de todo pasajero y empleado en nuestros muelles de cruceros, de carga y de los aeropuertos de Isla Grande, Aguadilla y Ponce, de manera que las operaciones en dichas instalaciones transcurran de la forma más normal posible,” indicó Maceira en un comunicado.

Dicho plan, añadió, cuenta con la colaboración entre la policía de Puertos y la de Puerto Rico para las instalaciones de cruceros, carga marítima, y del aeropuerto de Isla Grande, así como también entre la policía de Puertos y las municipales de Aguadilla y Ponce, y para los aeropuertos Rafael Hernández y Mercedita, en dichos municipios, respectivamente.

En el caso del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, su operador Aerostar ha indicado que tiene su plan de emergencia activado, el cual elaboró en colaboración con la policía de Puerto Rico y la municipal de Carolina, dijo el titular de Puertos.