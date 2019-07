Presidente Senado de P.Rico marca las diferencias con la oposición por crisis

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, afirmó este miércoles, en relación al escándalo político que afecta la isla, que el partido en el gobierno, el Partido Nuevo Progresista (PNP), es “diferente” y que “evaluaremos todo y actuaremos conforme a derecho. Sin contemplaciones, conveniencias sin precipitarnos. Sin prisa pero sin pausa”.

A través de su cuenta en la red social Facebook, Rivera critica al principal partido de la oposición, el Partido Popular Democrático (PPD), e indica que guardó “silencio y fue cómplice de la permanencia de un Gobernador que tuvo 24 acusaciones por corrupción y ellos no pidieron renuncias ni solicitaron residenciamiento”.

“Lo que ese liderato popular le pidió a Puerto Rico fue que lo reeligieran a ese acusado en el 2008", subrayó.

La “indignación” de un pueblo por lo que “considera incorrecto e inaceptable habla muy bien de ese pueblo. Ojalá sea siempre así y en todo momento que lo amerite. La expresión adecuada de esa indignación, frustración y coraje le provee autoridad moral para exigir respuestas y acciones para restaurar lo dañado”.

“El arrepentimiento genuino de los que causaron el agravio es el primer paso. El perdón de los agraviados es el segundo. No obstante, ninguno de esos pasos releva de responsabilidad a los que causaron el agravio”, subrayó.

“Acciones para demostrar quien tiene mas capacidad de ofender, dañar, herir y destruir no habla bien de nadie. Puerto Rico no se deja engañar ni por los que cometieron graves errores ni por los oportunistas que no interesan un desagravio para el pueblo y solo quieren capitalizar políticamente”, recalcó.

En el PPD “hoy se desgarran las vestiduras con hipocresía y mucha politiquería, sin autoridad moral alguna”.

También opinó que la Asamblea Legislativa, tiene una “responsabilidad” y la está atendiendo “sin apasionamientos, con la discreción que amerita y con total apego a las leyes de Puerto Rico y nuestra Constitución”.

“Escuchamos y respetamos las expresiones genuinas del pueblo puertorriqueño. Ese es nuestro deber y a ello nos sometemos”, concluyó.