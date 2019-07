El ecuatoriano Torres se apunta para ser titular con el Santos Laguna

El defensa ecuatoriano Félix Torres, nuevo refuerzo del Santos Laguna del fútbol mexicano, dejó claro hoy que su prioridad es acomodarse pronto al juego de su equipo para ganarse un lugar en la cancha cada fin de semana.

“Quiero adaptarme rápido y buscar el puesto de titular, puedo aportar con mi velocidad, mucho juego y garra. Además, defenderé estos colores con el corazón”, señaló a los medios.

Originario de Esmeraldas, Torres llega al Santos del entrenador uruguayo Guillermo Almada luego de sobresalir en el Barcelona de su país, con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores del 2017.

Para el zaguero es una ventaja conocer al técnico, a cuyo sistema de juego confía en adaptarse cuanto antes.

“Me siento contento de encontrarme nuevamente con él porque es una buena persona, un buen director técnico que me puede enseñar también a crecer y a hacer un buen fútbol”, aseveró.

Después de ganarle al Toluca la final del torneo Clausura 2018, el Santos Laguna fue eliminado en cuartos de final en el Apertura y en el primer semestre de este año quedó fuera de la liguilla, fase decisiva del campeonato, a la que espera regresar en la nueva temporada.

“Me he ido adaptando bien en las dos semanas que he tenido de trabajo y me están apoyando para que me acople rápido al equipo”, agregó.

Torres reconoció que el fútbol de México es diferente al de Ecuador, donde antes de jugar con el Barcelona lo hizo con el Alianza del Pailón y el Liga de Portoviejo.

Aunque insiste en hacerse de la titularidad, el ecuatoriano reconoció que lo principal es el equipo y buscará su objetivo sin descuidar la apuesta a los intereses del grupo.

“Es una competencia sana la que se vivirá entre todos los compañeros. Como jugador joven tengo que aprender de mis compañeros, acoplarme y ayudar con mi trabajo”, concluyó.