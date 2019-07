Ecuatoriano Mena cree que todos seguirán al León por su gran torneo Clausura

El ecuatoriano Ángel Mena, del León mexicano, pronosticó este martes que en el próximo torneo Apertura 2019 el seguimiento al desempeño de su equipo será meticuloso debido al buen rendimiento en el Clausura.

El León fue la sorpresa del pasado campeonato al clasificarse a la final con Ángel Mena como máximo goleador con 14 tantos.

“Obtener un subcampeonato conlleva más responsabilidad y mentalmente hay que estar preparado porque todos van a estar mirando no sólo mi manera de jugar sino a todo el León por lo que hizo el torneo pasado, pretendemos mantener la regularidad”, indicó.

El ecuatoriano dijo que ser máximo artillero no le garantiza la titularidad y reveló que cada entrenamiento será una prueba de exigencia para demostrar que está en condiciones de mantener el nivel de hace unos meses.

“Es bueno empezar de cero para que el equipo se exija más, hay que pelear por un lugar, no importa la jerarquía o el nombre. No me siento dueño del puesto, hay que trabajar con humildad para ganarlo de nuevo”, aseveró.

El exjugador de Cruz Azul y Deportivo Cuenca ha alcanzado su mejor versión en el equipo esmeralda, en gran parte por el discurso motivacional de Ignacio Ambriz, su entrenador.

“El pensamiento de Ambriz en muchos aspectos tiene razón. Él nos ha pedido intensidad desde el inicio; en el torneo anterior dimos una buena versión, eso no significa que en este vaya a ser de la misma forma, los otros equipos se están armando bien y al León lo van a ver de otra manera, nos van a querer ganar”, señaló.

Al terminar su compromiso con el León en el Clausura, Mena jugó la Copa América con su país, que no pasó de la ronda de grupos al quedar último de su sector.

“Está a la vista de todos, no nos fue bien, pero en lo personal marqué gol ante Japón. Regreso a mi equipo con el deseo de seguir con un buen nivel, mantener lo que mostré y mejorarlo”, concluyó.