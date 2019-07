"Spider-Man" resiste sin rasguños en el primer puesto en la taquilla

"Spider-Man: Far from Home" dominó por segundo fin de semana consecutivo la taquilla nacional, donde los estrenos de "Crawl" y "Stuber" no fueron rivales para las aventuras del superhéroe arácnido de Marvel.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la nueva cinta protagonizada por Tom Holland se anotó 45,3 millones de dólares en el apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en EE.UU. y Canadá.

Tras solo dos semanas en los cines, la secuela de "Spider-Man: Homecoming" (2017) ha recaudado en todo el mundo 847 millones de dólares.

Después de la derrota final de Thanos en "Avengers: Endgame" (2019), Peter Parker (Holland) se va de vacaciones con sus amigos a Europa sin saber que en el Viejo Continente deberá hacer frente a una nueva amenaza para la humanidad.

El segundo puesto fue para "Toy Story 4", que obtuvo 20,7 millones de dólares y cuyo botín acumulado en todo el mundo se sitúa ya en 771,1 millones.

Woody, Buzz Lightyear y el resto de sus entrañables compañeros vuelven a la acción en "Toy Story 4", película que dirige el debutante Josh Cooley y que, en su versión original, incluye las voces de Tom Hanks, Tim Allen , Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele y Keanu Reeves .

Completó el podio "Crawl", que en su desembarco en los cines logró 12 millones de dólares.

Dirigida por Alexandre Aja ("The Hills Have Eyes", 2006), "Crawl" muestra el intento de una familia de salvarse en medio de un huracán y en el que una joven (Kaya Scodelario) deberá enfrentarse a cocodrilos gigantes para rescatar a su padre (Barry Pepper).

Por su parte, la comedia de acción "Stuber" ingresó 8 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Dave Bautista y Kumail Nanjiani forman el dúo protagonista de esta cinta en la que un policía con problemas de visión recurre a un conductor de Uber para perseguir por las calles de Los Ángeles a un peligroso criminal.

La comedia musical "Yesterday", del director Danny Boyle (ganador del Óscar por "Slumdog Millionaire"), consiguió 6,7 millones de dólares.

Tras sufrir un accidente de tráfico, un músico con poco futuro (Himesh Patel) se despierta en una realidad paralela en la que es la única persona del mundo que conoce las canciones de The Beatles.

Por último, "Avengers: Endgame", que se reestrenó hace tres semanas con material inédito para intentar batir el récord de la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación), se anotó 1,7 millones de dólares.

"Avengers: Endgame" ha recaudado hasta ahora 2.780,8 millones de dólares, una cifra muy cercana pero ligeramente inferior a los 2.788 millones con los que "Avatar" (2009) todavía ostenta el récord.