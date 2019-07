Antetokounmpo se da baño de popularidad; promete mejorar y volver a ser MVP

Nunca en la historia de los Bucks de Milwaukee, un jugador reunió a más de 20.000 aficionados a las afueras de su campo del Fiserv Forum, con el único fin de celebrar la obtención de premio de Jugador Más Valioso (MVP), como lo hizo este domingo el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo .

Como compensación Antetokounmpo, el mejor jugador de la liga durante la pasada temporada, pidió a sus seguidores que no le volvieran a llamar más MVP hasta que no consiga el premio de nuevo en la del 2019-20.

Una manera de prometerles que estaba comprometido con luchar al máximo a la hora de repetir y mejorar todo lo conseguido durante la histórica temporada del 2018-19.

"Después de este día, no me llamen MVP hasta que lo gane el año que viene", declaró Antetokounmpo, durante los 15 minutos que se dirigió a los aficionados -desbordantes de entusiasmo-, subido a un escenario temporal, desde el que también alzó el trofeo individual.

Luego Antetokounmpo también reconoció le quedaba un gran margen de crecimiento en muchos aspectos como jugador y pidió a los aficionados que le diesen pistas sobre lo que pensaban a la hora que fuese cada vez mejor profesional.

De inmediato, las sugerencias no se hicieron esperar desde los aficionados que el hicieron las recomendaciones de mejorar en el tiros de personal y de triples, a lo que Antetokounmpo asintió con la cabeza a todas ellas.

Antetokounmpo, de 24 años, reiteró que ni siente ni se considera que sea todavía el mejor, por lo tanto subrayó que no hay cabida en su pensamiento y actitud para dejar de luchar y alcanzar el gran objetivo de liderar la liga durante muchas temporadas.

"Vamos a ganar el gran trofeo ahora", en referencia al trofeo del campeonato Larry O'Brien, concluyó Antetokounmpo su discurso ante los aficionados de los Bucks.

La estrella de los Bucks también asistió tras el vibrante y apasionante intercambio de expresiones con los aficionados a la proyección de un vídeo corto que mostraba segmentos del legendario exjugador de los Bucks, Kareem Abdul-Jabbar , junto a sus compañeros Khris Middleton y Pat Connaughton.

Otras figuras del deporte local de Milwaukee como el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee (béisbol) Christian Yelich, los hermanos de Antetokounmpo, su madre y otros felicitándolo por su premio, fueron protagonistas en el vídeo.

Después de la ceremonia, Antetokounmpo realizó una amplia conferencia de prensa en la que habló sobre sus viajes de verano, los movimientos de la temporada baja de los Bucks y su calzado exclusivo.

Antetokounmpo comentó que estaba complacido con la forma en que la plantilla de los Bucks había tomado forma de cara a la próxima temporada.

Le hubiera encantado haber mantenido de compañero al escolta Malcolm Brogdon , quien como agente libre firmó un contrato de tres años y 85 millones de dólares con los Pacers de Indiana y admitió que cuando se trata de la construcción de la nómina, los números no son su especialidad, y comprendió por qué Brogdon hizo lo mejor.

"Obviamente, no tuvimos lo suficiente para traerlo de vuelta", comentó Antetokounmpo sobre Brogdon. "Él es mi hermano. No le deseo nada más que lo mejor en el futuro. Sé que lo va a lograr en Indiana. Esperemos que no sea contra nosotros. Creo que tenemos compañeros dentro del equipo que se unirán y asumirán la labor que él hacía".

En cuanto al calendario de actividades que ha tenido en lo que va del verano, el pívot griego reconoció que había sido un torbellino, después que en el último mes hizo viajes a su país natal, Los Angeles, y Las Vegas.

Una actividad extra de la que Antetokounmpo admitió que no está seguro de cómo combinada con la carrera de playoffs más duradera de la que ha sido parte, afectará su rendimiento la próxima temporada.

"Podría regresar y estar cansado durante el primer mes", anticipó Antetokounmpo. "Realmente no sé cómo me va a ir, pero aprenderé de eso. Ojalá el año que viene, si vamos, hasta el final, tengo que saber cómo reaccionar".

Pero eso será el próximo año, mientras que en el verano del 2019 su figura y proyección se mantiene como la imagen más destacable de la nueva súper estrella que se ha establecido dentro de la NBA .