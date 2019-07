López Obrador lanzará un programa para formar a unos 200.000 médicos en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este sábado que lanzará un programa para formar a unos 200.000 médicos, cifra que, estimó, le hacen falta a su país.

En una gira de trabajo por el estado de Michoacán, oeste de México, el mandatario mexicano dijo que tras un primer diagnóstico sobre cuántos médicos se tienen en el sector salud y cuántos debería tener llegó a la conclusión de faltan unos 200.000.

"Nos encontramos que faltan 200.000 médicos en el país. Unos 130.000 médicos generales y unos 70.000 especialistas o de especialidades. Ese es el saldo y eso tiene que resolverse", apuntó ante la comunidad del Hospital Rural del municipio de Paracho.

Para resarcir esta falta, López Obrador promoverá que entren más estudiantes a las escuelas de medicina y recordó que en el más reciente examen para entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor de 13.000 estudiantes pidieron ingresar a la especialidad de medicina y solo aceptaron 216.

"Y no es que no pasen el examen, es que como no hay presupuesto y no hay cupo, no hay espacios", expuso.

Relató que al aplicar una prueba de 125 preguntas solo aceptan al que conteste bien 123 preguntas y si alguno contesta bien 122 ya no entró.

Por eso buscará concretar un programa para que México tenga los médicos que necesita y el mismo caso será con las enfermeras y para ello buscará acuerdos con las universidades públicas y con las escuelas o facultades de medicina en el país.

Destacó que no entregará presupuesto a las universidades para que aumenten sus matrículas.

"Daremos los recursos, pero queremos que si ahora tienes 300 estudiantes de medicina, tengas 600. Lo que vamos a dar va a ser para ese fin. Será un programa muy dirigido porque si no, no avanzamos", apuntó.

Dijo que respetará la autonomía de las universidades, pero les anticipó que ya se acabó el tiempo de pedir recursos y no rendir cuentas.

"No vamos a permitir la corrupción, hay universidades que están manejadas en el país por 'caciques' pero eso se va a acabar, ya no vamos a apoyar a los 'cacicazgos', no es posible que cerraran las puertas de las universidades públicas y los mismos que dominaban las universidades ponían escuelas privadas para que todos los rechazados se fuesen a estudiar en sus universidades privadas", finalizó.