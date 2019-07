La alcaldesa de San Juan critica al gobernador de P.Rico por el chat

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, volvió este sábado a criticar al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por el contenido del chat de miembros del Ejecutivo en el que se burlan de otros funcionarios y se utiliza lenguaje soez.

"Los verdaderos colores del gobernador de Puerto Rico brillan en este chat. Es sexista, homofóbico y usa su posición para perseguir políticamente a quienes no creen como él. Ricardo Roselló no me representa", señala la mediática alcaldesa en su cuenta de la red social de twitter.

"Para todos los/las que me escriben de que hay que indignarse. Si INDIGNATE; pero no te quedes ahí. INDIGNATE?ACTIVATE? INSCRIBETE y VOTA", señala la alcaldesa,

Las palabras de Cruz llegan después de que la totalidad del contenido del chat del sistema de mensajería de Telegram de miembros del Ejecutivo de Puerto Rico, causa de una crisis gubernamental, fuera revelado en su totalidad este sábado.

Las 889 páginas del controvertido chat fueron reveladas por el Centro de Periodismo Investigativo tras obtener el documento completo por parte de una fuente anónima.

Los mensajes comienzan en diciembre de 2018 y llegan hasta finales de enero de 2019.