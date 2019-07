Presidente Senado de Puerto Rico recomienda a gobernador prescindir de asesores

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, aceptó este viernes las disculpas del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en relación al chat en el que aparece mencionado y le recomienda que deje ir a varios asesores y funcionarios que le rodean, ante la crisis política de su gobierno.

"?Dónde están las disculpas de Ramon Rosario, Rafael Cerame, Christian Sobrino, Carlos Bermudez, Falfo Orona y los demás? Estos, con su comportamiento, llevaron al Gobernador a la situación donde se encuentra hoy. No puede considerarse que son amigos, ayudantes o consultores del Gobernador quienes 'coloquialmente' fomentaron, expusieron y ubicaron al Gobernador en este malisimo escenario de hoy", subrayó Schatz a través de las redes sociales.

"Si estas personas se quedan en el ambiente del Gobernador, ?no se repetirá el error? El Gobernador necesita amigos genuinos y asesores capacitados. Eso le toca escogerlos a él. La lealtad no es adulación, la complicidad en el error y la pobreza de carácter de no advertir y aconsejar correctamente al Gobernador. Es saber poner freno y decir no cuando los 'coloquios' llevan una ruta de inevitable colisión", agregó.

Además consideró que la "lealtad no se compra, es gratis, aunque su valor es incalculable. Cuando media paga o beneficio, no es lealtad es conveniencia".

Para ponerle fin a este asunto, "esa gente se tiene que ir del entorno político y gubernamental de Ricardo Rosselló. No le sirvieron bien y no le servirán bien en el futuro. ?Cuando este 'coloquio' no les convenga o no les produzca... buscarán otro! Inventarán otro '#hashtag' y seguirá el vacilón en otro 'grupo intimo', aunque destruyan a un Gobernador, un movimiento ideológico, un partido y a todo un pueblo", manifestó.

Por otro lado, indicó que anoche el Gobernador se disculpó "conmigo y el Presidente de la Cámara. Yo acepto sus disculpas. En el escenario político, en ocasiones es necesario, aunque no es fácil, ser tolerante cuando hay diferencias pero es imperioso ser prudente, siempre. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Estipulado".

"El Gobernador también se disculpó con el pueblo de Puerto Rico y con las mujeres a quienes se refirió de forma incorrecta y ofensiva. El perdón es algo muy personal. Perdonar es un ejercicio individual y no es un asunto para despacharlo sin reflexión. Cada cual hace su deliberación, su meditación y decide si provee indulgencia", dijo.

Por último, consideró que hay "gente buena que se equivoca e incurre en graves errores. No por eso dejan de ser buenas personas. El gran reto, para esas personas, es demostrar que la bondad y la buena fe no desaparecieron de su ser".