Detenido de nuevo por delitos sexuales el cantante R. Kelly en EE.UU.

El cantante R. Kelly fue detenido hoy en la ciudad de Chicago (EE.UU.) acusado por las autoridades federales de más de una docena de delitos sexuales, entre ellos pornografía infantil, según informaron medios locales.

Kelly, de 52 años, tiene abierto un proceso paralelo desde el mes de febrero ante el estado de Illinois, en el que está acusado de abusos sexuales a cuatro mujeres, tres de ellas menores.

En febrero, el cantante se entregó a las autoridades tras recibir esa imputación, pero quedó en libertad al abonar una fianza de 100.000 dólares y declararse no culpable de los delitos.

En esta nueva acusación, las autoridades federales le imputan a R. Kelly trece delitos que, además de pornografía infantil, incluyen seducción de un menor y obstrucción a la justicia.

Aunque su detención se produjo en Chicago, algunos medios han informado de que el proceso podría darse en Nueva York.

Según The New York Times, los fiscales federales en Nueva York ofrecerán más detalles sobre la imputación este viernes.

Kelly, ganador de tres premios Grammy, ha negado constantemente las numerosas acusaciones de abusos sexuales y de pederastia de las que ha sido objeto a lo largo de las dos últimas décadas.

Cuando tenía 27 años, el artista se casó de manera ilegal con la cantante Aaliyah, que entonces solo tenía 15 años.

En 2002 se supo de un vídeo en el que supuestamente aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor, pero en 2008 fue absuelto en el juicio por este caso en el que se le acusaba de pornografía infantil.

Las autoridades volvieron a interesarse por estos delitos tras la emisión a principios de año de una serie documental de televisión de seis capítulos llamada "Surviving R. Kelly", que emitió el canal Lifetime acerca de este artista de R&B que alcanzó la fama en los años 1990.

La cantante Lady Gaga anunció en aquel momento la retirada en las plataformas de "streaming" de su canción "Do What U Want (With My Body)" - "Haz lo que quieras (Con mi cuerpo)"- ya que "las acusaciones contra R. Kelly son absolutamente horripilantes e indefendibles", declaró en un comunicado.

Semanas después de la emisión de la serie, la Fiscalía de Chicago imputó a R. Kelly una decena de delitos por abusos sexuales a como mínimo cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad.

El cantante apareció brevemente en una audiencia judicial vestido con el traje anaranjado característico de los presos antes de quedar en libertad bajo fianza.

Además, en marzo fue detenido por el impago de la manutención de uno de sus hijos, de tres años, a cuya madre adeudaba más de 20.000 dólares.