El formato de clasificación de Concacaf hacia Catar causa revuelo en Panamá

El nuevo formato de la eliminatoria mundialista de la Concacaf ha causado revuelo en Panamá porque, según las primeras apreciaciones de diferentes personalidades del fútbol en el país, dificulta la carrera de la selección hacia Catar 2022.

El nuevo formato de clasificación con base en el ránking de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), deja al país viendo como algo lejano la posibilidad de su segundo mundial.

Según el nuevo sistema, los seis primeros del escalafón a junio de 2020 irán directo al hexagonal. Actualmente Panamá es séptimo en la clasificación, es decir tendría una clasificación B para jugar dos partidos e ir por la repesca intercontinental.

Según el mundialista y exseleccionado panameño Felipe Baloy esta decisión de la Concacaf ha tomado por sorpresa a muchos en el país, cuya selección debutó en un mundial en Rusia 2018.

"Alguien tenía que saber algo y si no avisaron, tenemos enemigo en casa. Y si sabías por lo menos te planificas aunque soy de los que pienso que siempre se debe trabajar bajo planificación sin improvisar y después del Mundial se improvisó por varios meses", dijo Baloy en su cuenta de Twitter.

El seleccionador, Julio César Dely Valdés, también se expresó con sorpresa sobre la medida, anunciada por la Concacaf el miércoles.

"No lo he digerido, esta noticia tan drástica, ese cambio así de forma repentina. Bien, de forma repentina para nosotros, seguramente no para Concacaf", afirmó Dely Valdés.

Por su parte, el miembro del Comité Ejecutivo de FIFA y expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Pedro Chaluja, expresó este jueves que todas la federaciones estaban en conocimiento desde el 2017 del nuevo sistema de clasificación de Concacaf hacia el Mundial de Catar 2022.

"Octubre de 2017, todos los miembros de Concacaf aprobaron el formato de la Liga de Naciones. El formato de Liga de Naciones modificó el formato de clasificación al Mundial", señaló Chaluja.

"Originalmente el ránking que se iba a utilizar era marzo de 2020, pero se atrasó hasta junio 2020, porque no se sabía si iban a ser 48 equipos o 32 equipos. Si eran 48 modificaba el formato", acotó.

Chaluja, quien el pasado mayo le entregó el mando de la Fepafut a Manuel Arias, agregó que desconoce si el nuevo regente del fútbol panameño conocía de la medida.

Agregó que "lastimosamente hubo una reunión de presidentes el sábado en Chicago, para tocar todo esto, Manuel, por temas personales, llegó un poco tarde a la reunión, y se enteró de esto el día sábado".

Mediante un comunicado, la Concacaf indicó que la reestructurada competición estará compuesta por dos partes, las cuales se llevarán a cabo simultáneamente durante las fechas FIFA de 2020 y 2021.

La primera parte de la eliminatoria, que se jugará en un formato hexagonal, será disputada entre las seis selecciones mejor situadas en la clasificación mundial de la FIFA que se publique después de la Fecha FIFA de junio de 2020.

En la última clasificación, la de junio, los primeros seis equipos son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador, en ese orden.

Panamá, en este momento, es séptimo, situación que la dejaría jugando en la segunda parte de la eliminatoria en fase de grupos y en una fase de eliminación directa e involucrará a las selecciones clasificadas del lugar 7 al 35, según la clasificación de la FIFA de junio de 2020.

Para la fase de grupos, las selecciones serán divididas en ocho zonas (cinco grupos de cuatro equipos y tres grupos de tres equipos).

Después de disputar los respectivos partidos de ida y vuelta de cada grupo durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2020, el primer lugar en cada uno de los ocho grupos se clasificará para la fase de eliminación directa.

Para esta etapa, los partidos de cuartos de final, semifinal y final de la fase de eliminación directa, todos de ida y vuelta, se jugarán durante las fechas FIFA de marzo, junio y septiembre de 2021.

El ganador de la fase de eliminación directa se enfrentará al cuarto clasificado del hexagonal, en octubre de 2021, para determinar al representante de Concacaf en la repesca intercontinental de la FIFA.