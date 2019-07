Macaco arremete contra las letras del reguetón: "Me parece horroroso"

El español Macaco, músico y activista, no ha ocultado su repulsión por las letras de uno de los géneros más populares del momento, el reguetón, que ha descrito como machistas y horrorosas en una entrevista con Efe durante su participación en el Congreso de Música Latina Alternativa de Nueva York.

"Muchas veces es supermachista, me parece horroroso, superpenoso. Es que no le veo la gracia por ningún lado", opinó el cantante sobre las canciones de reguetón, en las que frecuentemente se habla de la mujer en un tono sexual extremadamente explícito.

"Creo que hay muchas cosas que puedes decir que tengan onda y que le agrade a la gente igual", agregó el barcelonés, que sin embargo subrayó que "la rítmica no es el problema, es el contenido de lo que se dice".

"No tengo nada en contra de la rítmica del reguetón, me parece superchula, viene del reggae, que lo he usado mucho desde chiquito. (...) Es una mezcla del reggae y de la música africana. Muy interesante rítmicamente", apuntó Macaco, cuyo nombre oficial es Daniel Carbonell.

Pese a la importante presencia del reguetón en el panorama musical internacional, el artista considera que la música latina y mediterránea "está en plena efervescencia", y destacó el papel del cantautor uruguayo Jorge Drexler, la argentina Nathy Peluso o la española Rosalía.

"Rosalía me encanta", confiesa Macaco, que sin embargo apunta que la catalana utiliza muchos elementos que "no se ha inventado ella, aunque les ha dado un plus más".

Recuerda, por ejemplo, que "Ojos de Brujo", un grupo musical español del que Carbonell fue cofundador, "ya mezclaba el hip hop con cosas de flamenco", como hace ahora Rosalía.

"Al final es una cadena en la que todos alimentan a todos, y esto es importante decirlo", señaló.

Esta semana, el artista, que recientemente ha estrenado su disco "Civilizado como los animales", se encuentra en territorio estadounidense, y más concretamente en Nueva York, donde ofrecerá varias actuaciones en el marco del Congreso de Música Latina Alternativa de la ciudad, uno de los más importantes de este tipo a nivel mundial.

Entre ellas, dos conciertos en la destacada sala de música "SOB" (Sounds of Brazil), situada en la zona sur de Manhattan, y otro en Central Park el sábado, como parte del SummerStage, un festival gratuito que se celebra cada año en el espacio verde neoyorquino.

Cumpliendo con su papel de activista, ya que Macaco dedica parte de su tiempo a defender las desigualdades sociales, el maltrato de los animales y el medioambiente, criticó el papel que está jugando el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la crisis climática.

"Es un delirio, una locura", dijo Macaco sobre la resistencia del líder estadounidense a los estudios presentados por expertos que apuntan a un calentamiento global.

"Los efectos son ahora. El efecto dominó se puede formar en cualquier momento. Necesitamos leyes del cambio climático ya, y es evidente que señores como Trump no nos lo van a ofrecer", urgió el cantante, que describió las políticas del mandatario como "completamente retrógradas".

Incisivo, el artista es de la opinión de que el calentamiento global "no va a ser para nuestros hijos, el problema es ya", pero a la vez se mostró pesimista en cuanto a la reacción de la sociedad actual ante este problema.

"Creo que el hombre por desgracia solo funciona con sustos y creo que en el momento que haya algo que realmente vuelque la balanza se empezará a pensar en renovables de una manera lógica, porque existen ahí desde hace muchísimo tiempo", zanjó.