Organización mujeres progresistas de P.Rico critican palabras del gobernador

La Presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jackie Rodríguez, junto a las dos vicepresidentas del partido, María Milagros Charbonier y Maricarmen Mas, y Yashira Lebrón, expresaron su indignación por las presuntas expresiones del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, junto a su equipo de trabajo a través de una cuenta de mensajería electrónica.

La Presidenta de la Organización del PNP señaló en un comunicado este jueves que sus "expresiones son serias y genuinas. Nosotras, desde nuestra posición de legisladoras, siempre hemos defendido, ayudado y legislado en favor de las mujeres puertorriqueñas".

"Consistente con nuestras expresiones y actos previos, como legisladoras y defensoras de los derechos de la mujer, repudiamos los términos misóginos utilizados para referirse a una opositora política en un chat del equipo de trabajo del gobernador. Aunque sea en una conversación privada, no es justificable la utilización de dichos improperios", dijo.

El gobernador "debe, y tengo confianza de que así lo hará, disculparse con todas las mujeres por el uso de ese lenguaje inapropiado y por la conducta de sus allegados. Este tipo de acción deja mucho que desear de las personas que tiene a su lado para ayudarlo a dirigir las riendas de Puerto Rico".

Por su parte, la representante María Milagros Charbonier, añadió que las expresiones difundidas hoy sobre una presunta conversación entre el primer ejecutivo y sus asesores principales a través de un chat son "lamentables, y de ser cierta su veracidad son inadecuadas, desacertadas e inaceptables."

"Este tipo de expresiones le restan mérito al esfuerzo que hacemos día a día para combatir el trato impropio y la violencia verbal contra la mujer y contra cualquier persona. Siempre he estado en contra de denigrar, despreciar o menospreciar a otro ser humano, sea mujer, hombre, niño o anciano", manifestó.

"Hoy salgo a expresar insatisfacción por tales expresiones aún cuando la alcaldesa de San Juan entre otros sectores del llamado "feminismo" nunca han salido a defenderme cuando me han atacado visceralmente, como mujer, negra y sobretodo como cristiana. El momento es oportuno para enviar también un mensaje, sea a quien sea, venga de donde venga, no se deben aceptar expresiones peyorativas y lenguaje verbal negativo contra nadie. No solo cuando nos conviene", opinó.

La representante Yashira Lebrón indicó que "como mujer y miembro del PNP me siento indignada y esperaría mucho más sobre un hombre de familia que ha promovido junto a muchas de nosotras, las legisladoras, esfuerzos en pro de combatir la violencia contra la mujer, ya sea física o verbal. Pero esto no me detendrá en continuar impulsando programas y legislación a favor de la mujer".

La Representante Maricarmen Más indicó: "Repudio ese tipo de comentario. La figura de la mujer se tiene que respetar en todo momento. Espero que el Gobernador aclare este asunto a la mayor brevedad y sin ninguna ambigüedad".