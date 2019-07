Anulan la inhabilitación vitalicia dictada por el COI contra un alto cargo ruso

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su siglas en francés) anuló la inhabilitación vitalicia dictada por el Comité Olímpico Internacional (COI) contra el viceprimer ministro ruso Vitali Mutkó, señalado como uno de los principales responsables del dopaje de Estado en Rusia.

El TAS informó este jueves de que aceptó la apelación de Mutkó contra la decisión del Comité Ejecutivo del COI de prohibirle de por vida su participación en los Juegos Olímpicos en cualquier función.

En su dictamen, adoptado el pasado día 3, destacó que el COI no tenía fundamentos legales para sancionar al alto cargo ruso, a la sazón ministro de Deportes.

El TAS no entró a analizar si Mutkó era o no responsable del dopaje de Estado ruso, sino que se limitó a señalar que la Carta Olímpica no contiene ese tipo de sanciones, como la inhabilitación vitalicia, solo para deportistas.

"Estoy satisfecho con la decisión adoptada por el TAS", dijo el viceprimer ministro ruso, citado por su oficina de prensa.

El Comité Olímpico Ruso (COR) destacó la importancia de la decisión del TAS.

El dictamen "confirma que no hubo apoyo estatal al dopaje en Rusia, que no existió, que fue lo que siempre dijimos", declaró el presidente honorífico del COR, Alexandr Zhúkov.

"Estoy muy contento de que el TAS haya adoptado esa misma postura. Las acusaciones Rusia de que tenía un programa estatal (de dopaje) no tenían asidero, eran afirmaciones falaces de (Grigori) Ródchenkov, que fue quien organizó ese sistema", dijo Zhúkov a la agencia oficial rusa TASS.

Ródchenkov, antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú fue el principal informante de la Agencia Mundial Antidopaje en el escándalo de dopaje durante los Juego Olímpicos de Invierno de Sochi (2014).

Sus denuncias sobre la existencia de un programa estatal de encubrimiento de positivos en los Juegos de Sochi llevaron al COI a obligar a los deportistas rusos a competir bajo bandera neutral en los Juegos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur, 2018).