El pateador de los 49ers Robbie Gould no tiene planeado todavía firmar contrato

El estado de juego del pateador de los 49ers de San Francisco, Robbie Gould, sigue en el limbo, ya que aún no ha firmado una licitación de franquicia de 4.97 millones de dólares.

Al parecer Gould no tiene prisa en concluir el proceso de contratación todavía.

En declaraciones al The Mercury News, Gould indicó que "no voy a comprometerme a tomar una decisión en este momento, en realidad actualmente no tengo ningún plan".

Agregó que "hay una fecha límite y no tengo que tomar ninguna decisión antes. Esa fecha es el lunes y el resto (de la posible disputa) depende de mí".

La fecha límite de la liga para que los jugadores etiquetados por la franquicia firmen contratos de varios años es el lunes.

Durante abril Gould deseaba llegar a un acuerdo, pero después dijo que no estaba seguro si quería seguir jugar para los 49ers.

Gould, quien hasta ahora se ha saltado todos los entrenamientos de temporada baja de los 49ers, puede esperar hasta la primera semana del campeonato regular para reportarse y ganaría los 4.97 millones de dólares garantizados.

Puede alargar su reserva a la décima semana y ganar un salario prorrateado o quedarse fuera de la temporada.

"Hemos estado negociando durante 17 meses y ha sido una situación complicada", dijo Gould. "Estoy en el punto en que mi agente lo va a manejar. Si hay algo que deba saber, entonces tomaré una decisión".

En la misma entrevista indicó que "cuando necesite saber algo de sustancia y sobre lo que tenga que tomar una decisión, él me llamará".

Indicó que "Por el momento he podido concentrarme en mi entrenamiento y pasar tiempo con mi familia y estar con mis hijos".

En las últimas tres temporadas, el porcentaje de goles de campo de Gould ha sido de 95.1 o superior, incluido el mejor de la liga de 97.1 en 2018.