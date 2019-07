Gareca cree que Perú va "por buen camino" tras el subcampeonato en la Copa América

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, hizo este miércoles un balance sobre la participación de la Blanquirroja en la Copa América Brasil 2019 y aseguró que va "por buen camino" tras obtener el subcampeonato.

"Me hubiese encantado -y hemos peleado, ya que accedimos- ganar la final. Lamentablemente no se dio, pero me voy con la sensación que seguimos creciendo. Creo que vamos por buen camino", aseveró Gareca en una conferencia de prensa en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Señaló que lo que ahora debe hacer el cuadro inca es "seguir corrigiendo" y que no se mareen con el logro obtenido.

Para el técnico argentino toda la experiencia que obtuvo la Blanquirroja fue "importante" porque, pese a que arrancaron "con ciertas incertidumbres", luego pudieron sobreponerse a los momentos difíciles, y eso es algo que "ha ido fortaleciendo a todo el grupo, a la selección, y a todos nosotros".

En relación a la vuelta a la selección del defensa del Basilea de Suiza, Carlos Zambrano, Gareca señaló que su retorno "ha sido muy productivo".

"Lo notamos muy enfocado, muy integrado al grupo. Nos dejó muy conformes su regreso a la selección nacional", apuntó.

El popular 'Flaco' señaló que aún no ha tenido tiempo de ver la repetición de la final, en la que su equipo cayó por 3-1 ante Brasil, el cuadro anfitrión, porque se ha dedicado a atender "otras prioridades" como "la programación de lo que se viene para la selección, los amistosos y los temas que ligan a los jugadores".

Así también señaló que estará atento a la competencia de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la cual la Federación Peruana de Fútbol participará con una selección en la categoría sub'23.

Gareca también se manifestó sobre el uso del VAR en la competencia internacional y dijo que es una tecnología que "se creó para que las cosas mejoren, no empeoren", por lo que espera que en el futuro se pueda "ir encontrando una mejora que pueda disipar todas las dudas".

"A modo de observación creo que los árbitros siempre han estado expuestos a la consideración de la crítica, de la gente. Me gustaría que el VAR también esté expuesto, y no que se decida en forma privada algo que va a despejar cualquier tipo de duda", acotó.