El Roma ficha a Pau López por 23,5 millones

El Roma anunció este miércoles el fichaje a título definitivo del portero español Pau López, que llega al club romano procedente del Real Betis a cambio de 23,5 millones de euros.

"El Club informa de que ha fichado a título definitivo, desde el Real Betis, los derechos a las prestaciones deportivas del jugador Pau lópez, a cambio de 23,5 millones de euros fijos", reza el comunicado oficial del Roma.

"Con el futbolista se ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2024", agrega el club romanista.

Pau López, de 24 años, se convirtió en el portero más caro de la historia del Roma y fue elegido por la dirección deportiva romanista por su grandes capacidades técnicas, fundamentales por el estilo de juego que quiere practicar el entrenador portugués Paulo Fonseca.

El guardameta español llega a Roma tras jugar en el Real Betis, el Espanyol y el Tottenham inglés y será el titular en la portería, delante de Antonio Mirante.

"Es casi imposible decir que no a un club como el Roma. Es un paso adelante en mi carrera. Estoy feliz por la confianza que me dio este gran equipo. Me siento listo para este nuevo desafío", afirmó Pau López.