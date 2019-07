Receptor de los Chiefs niega haber cometido asalto y agresión

El receptor de los Chiefs de Kansas City Tyreek Hill negó haber cometido asalto y agresión contra su prometida, Crystal Espinal, un cargo al que se declaró culpable en 2015.

Hill realizó las declaraciones a una estación de radio, que emitió una grabación de una discusión entre el jugador y su prometida en la que el receptor de los Chiefs negó haber cometido asalto y agresión contra ella.

Transmitido el martes por la estación 610 KCSP de Kansas City, el audio es la grabación completa del argumento transmitido parcial y previamente este año por la estación de televisión KCTV5.

En la discusión, Espinal acusó a Hill de abusar del hijo de tres años de la pareja, que había sufrido una fractura en el brazo. La lesión del niño condujo a una investigación sobre un posible abuso infantil, pero Hill no fue acusado.

KCTV5 dio a conocer la mayor parte del audio en abril, pero no incluyó una parte del argumento que se emitió el martes en el que Hill acusó a Espinal de mentir sobre el incidente de 2014 que involucró a la pareja.

Personas allegadas a la NFL indicaron que a liga ya conocen la grabación completa y que la están tomando en cuenta en sus discusiones sobre la posible disciplina para Hill.

El jugador se declaró culpable en agosto de 2015 de asalto y agresión doméstica por estrangulamiento después de haber sido arrestado ocho meses antes por presuntamente golpear y asfixiar a Espinal, quien estaba embarazada en ese momento.

Durante la declaración de culpabilidad de 2015, Hill le dijo a un juez que "hice algo que no debería haber hecho" y que "dejé que mis sentimientos me controlaran".

Pero en la grabación transmitida el martes por 610 KCSP, Hill le dijo a Espinal que "no te toqué en 2014".

"Me arruinaste la vida y me mentiste en 2014", dijo Hill a Espinal. "Todavía no he superado eso. No te toqué en el 2014".

En la grabación se escucha: "Me mentiste en 2014. Si quieres retroceder esa noche, también podemos retroceder esa noche. Tú estabas en mi casa. ?Y te recogí y te golpeé? Demonios, no. Te levanté y te puse fuera de mi puerta y después te fuiste".

Espinal le preguntó a Hill dos veces "de dónde provienen los moretones", pero Hill no respondió la pregunta directamente, sino que respondió con otra pregunta: "?Te golpeé?"

Espinal también le dijo a Hill que "tenías tu mano alrededor de mi cuello", pero Hill respondió: "No, no lo hice".

El argumento de la pareja luego cambia al supuesto incidente que involucra a su hijo.

Hill, un Pro Bowler tres veces, tuvo una reunión de ocho horas con investigadores de la NFL el 26 de junio para discutir el caso con su hijo y sigue sujeto a una suspensión bajo la política de conducta personal de la liga.