Vigilias para pedir el cierre de centros de detención de inmigrantes en EE.UU

Varias vigilias en distintos puntos del país se desarrollarán el próximo viernes para exigir el cierre de los centros de detención de inmigrantes ilegales, anunció hoy una coalición de organizaciones, que comparó esas cárceles con campos de concentración.

Las protestas, bautizadas como "Luces por la libertad: una vigilia para terminar con los campos de concentración de humanos", tendrán lugar en al menos 75 localidades estadounidenses y reunirán a defensores, activistas y personas que han estado en los centros de detención.

A las 21.00 horas "en todo el país y en todo el mundo, los participantes encenderán velas en una vigilia silenciosa por todos los que se encuentran en los campos de detención de los EE.UU., para iluminar la oscuridad de las horribles políticas" de la Administración del presidente Donald Trump, dijeron los grupos convocantes en un comunicado.

La vigilias principales se llevarán a cabo en El Paso (Texas), San Diego (California), Nueva York, Washington DC y Miami (Florida).

Uno de los movimientos que apoya esta protesta es "No more concentration camps ("No más campos de concentración"), que insta a que las "personas con conciencia" usen cualquier medio no violento para lograr se clausuren los centros de detención para indocumentados.

El grupo, respaldado por intelectuales como Noam Chomsky, propone bloquear estos lugares con "ocupaciones" y "hacer la vida imposible" a las compañías tecnológicas y bancos que financian esos sitios, así como a los políticos que los hacen posible.

Además, exige la eliminación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), encargado de las deportaciones de migrantes; retirar los fondos a la Oficina de Aduanas y Proteción Fronteriza (CBP); mantener los derechos legales de los solicitantes de asilo y descriminalizar la frontera.

Algunas organizaciones de abogados han denunciado recientemente la situación de los menores inmigrantes detenidos en el centro de Clint (Texas), donde permanecen en condiciones insalubres, sin pañales para los bebés, sin jabón, ropa limpia, cepillos de dientes ni comida adecuada.

Según los letrados que visitaron ese lugar, los pequeños, separados de sus padres, estaban sin pañales, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes o comida adecuada.

Este lunes, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se pronunció sobre el tema al denunciar las condiciones degradantes en las que se encuentran los inmigrantes detenidos en EE.UU. tras cruzar la frontera, incluidos niños, y pidió que se busquen para ellos alternativas que no los priven de su libertad.