"The Infiltrators" inaugurará Los Ángeles Latino International Film Festival

La película "The Infiltrators" inaugurará el próximo 31 de julio la edición de 2019 de Los Ángeles Latino International Film Festival (LALIFF), el evento cinematográfico conocido anteriormente como el Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles.

"'The Infiltrators' representa todo lo que LALIFF aspira a ser: una película dirigida a nuestra comunidad en Estados Unidos creada por la misma comunidad con ramificaciones internacionales", dijo hoy en un comunicado actor Edward James Olmos , que es cofundador de LALIFF.

"La película fue hecha por un dúo de latinos y está basada en una historia de la vida real sobre jóvenes indocumentados que sacrifican todo para ayudar a inmigrantes detenidos en centros de detención. Nada es más puntual en el contexto actual", añadió.

Con 15 cintas (10 de ellas con mujeres como directoras) y 17 cortometrajes en su programación de este año, que también incluye otras actividades paralelas, LALIFF tomará del 31 de julio al 4 de agosto el TCL Chinese Theatre, un icónico cine situado en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

Al margen de "The Infiltrators", filme que dirigieron Cristina Ibarra y Álex Rivera y que ganó los premios del público y de innovación en la categoría Next del Festival de Sundance, LALIFF contará con tres estrenos mundiales: "I'll See You Around" de Daniel Fermín Pfeffer, "Raúl Julia: The World's a Stage" de Ben DeJesus y "Siqueiros: Walls of Passion" de Lorena Manríquez.

LALIFF también proyectará "Building the American Dream" de Chelsea Hernández, "Carlos Almaraz: Playing with Fire" de Elsa Flores Almaraz y Richard J. Montoya, "De lo mío" de Diana Peralta, "Councilwoman" de Margo Guernsey, "Divine Love" de Gabriel Mascaro, "Initials S.G." de Rania Attieh y Daniel García, "Midnight Family" de Luke Lorentzen y "Pahokee" de Ivete Lucas y Patrick Bresnan.

"Premature" de Rashaad Ernesto Green, "Sick Sick Sick" de Alice Furtado, y "Los tiburones" de Lucía Garibaldi" completan la oferta del festival.

"La programación de este año redefine qué es una historia latina (...). La diversidad de nuestras voces, estética y visión lleva a nuestras narrativas más allá de los clichés y convencionalismos. Estoy segura de que la nueva generación de cineastas se encuentra en este grupo de artistas talentosos", afirmó hoy la directora de programación de LALIFF, Dilcia Barrera.