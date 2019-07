Comité Olímpico entrega bandera de El Salvador al tirador Roberto Hernández

El Comité Olímpico de El Salvador (COES) entregó este martes al tirador Roberto Hernández, medallista de oro en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, la bandera azul y blanca que llevará en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, programada para el 26 de julio.

Hernández recibió el estandarte de manos del jefe de la delegación salvadoreña, Francisco Ramos, quien fue acompañado del presidente del COES, Eduardo Palomo; y del titular del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), Yamil Bukele.

El tirador se comprometió a portar la bandera "con respeto" y aseguró que en las competencias lo "dará todo para lograr una medalla de oro" para El Salvador que ha ganado una tan sola presea dorada desde su participación, en 1951, en dicha justa deportiva.

"Me siento muy orgulloso de recibir la bandera del país, un honor que todo atleta anhela. Les aseguro que voy a dejar mi alma en la línea de tiro para cumplir con el objetivo que me he planteado, que es lograr un oro", manifestó el atleta de tiro con arco.

El joven obtuvo de medalla de oro y de plata por equipos en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y recientemente ganó presea de bronce en la II Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shangai, China, 2019.

Al acto de entrega del estandarte, que se llevó a cabo en San Salvador, no asistió el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien fue invitado por el COES, según lo comentó a Efe Carlos Pereira, técnico deportivo de alta competencia.

En la cita de Lima, El Salvador tendrá representantes en aguas abiertas, badminton, bolos, boxeo, ecuestre, gimnasia artística, levantamiento de pesas, natación, remo, vela, tiro deportivo, tiro con arco, frontón, surf, halterofilia, squash, patinaje, lucha, voleibol de playa, esgrima, vela y voleibol de playa.

Entre los deportistas salvadoreños más destacados que asistirán a la justa están el judoca Diego Turcios, noveno clasificado en la categoría de -81 kilogramos de Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016; el nadador Marcelo Acosta, y Óscar Ticas de tiro deportivo, modalidad recurvo olímpico.

Los grandes ausentes serán el karateca Jorge Merino, ganador de medalla de plata en los pasados Panamericanos Toronto 2015, quien no se clasificó; y la tiradora Lilian Castro, sancionada con seis meses de inactividad por "no acudir a los entrenamientos desde enero pasado".

Castro alcanzó en Toronto el bronce en la especialidad de tiro pistola de aire 10 metros.

Tampoco acudirá a Lima la veterana ciclista Evelyn García que en Toronto se alzó con el bronce en la prueba contrarreloj individual.

El Salvador participó en 17 ediciones de la Juegos Panamericanos, desde 1951, lo que dejó como resultado 25 medallas, 1 de oro, 9 platas y 15 de bronce.

Los Juegos Panamericanos se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto con la participación de 41 países, quienes competirán en 38 deportes, de los que 22 son clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.