Correa: "El podio de Francia fue más merecido; pero el de Baku, más lindo"

El ecuatoriano Juan Manuel Correa, que compite con bandera estadounidense en la Fórmula 2 -la antesala de la F1-, categoría en la que como debutante ya lleva dos podios, explicó a EFE este martes que "el de Francia fue mas merecido", pero que el podio "de Baku fue más lindo, al haber sido el primero".

"Creo que el de Baku fue más especial, porque fue mucho más inesperado. Era el segundo fin de semana del campeonato; y fui el primer novato que logró un podio. El de Francia fue quizá más merecido, pero el de Baku fue más lindo", comentó durante una visita a la Redacción Central de la Agencia EFE Correa, nacido hace 19 años en Quito; y cuyo "sueño", obviamente, es competir "en Fórmula Uno".

"El podio de Francia fue más merecido, porque lo tuve que pelear más; caí hasta la quinta posición y pude volver al segundo puesto después de adelantar al que iba líder del campeonato y al que era segundo; pero el de Baku fue mucho más especial, al ser el primero", afirmó el piloto ecuatoriano, que está "contento" con el desarrollo de su temporada, en el Sauber Junior Team by Charouz, equipo filial de Alfa Romeo, escudería con la que corren el Mundial de F1 el finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi.

"Si ahora miro atrás y veo que a mitad de temporada tengo dos podios (fue segundo, en ambas ocasiones), seguro que me tengo que contentar mucho", afirmó.

"Pero, al mismo tiempo, creo que tenemos bastante potencial; y que podríamos tener más de dos podios. Por esa parte sé que siempre se puede mejorar", precisó.

"Pero, en general, la temporada va bien. Aunque tenemos que ir mejorando, el equipo y yo; y en la forma en la que trabajamos juntos", opinó.

"Aún nos faltan aspectos del fin de semana en los que tenemos que mejorar, para ensamblar mejor algunas cosas que, si de repente hacen 'click', nos podrían permitir ir a por más podios en más carreras", explicó Correa -undécimo en el campeonato, con 36 puntos-, que indicó que el salto a la F1 "es un sueño" para él, pero que no está "ansioso" por darlo.

"Sí. La F1 es el sueño, pero no estoy ansioso. Obviamente, la Fórmula Uno es un tren al que si puedes, te subes; y si no, pasa y te quedas fuera. Pero si se da la posibilidad, creo que será en los próximos dos o tres años", declaró Correa, afincado en Barcelona y que no descarta la posibilidad de mudarse a Madrid.

"Ahora mismo, no pienso en eso; porque no me sirve de nada. Me centro en la F2; y si hago un buen trabajo esa oportunidad sé que seguramente vendrá", manifestó este martes el piloto ecuatoriano-estadounidense.

"Tengo que esperar. Pero, obviamente, es algo que se está acercando; porque la F2 es la categoría previa a la Fórmula Uno. Estoy a un paso. Hay que seguir empujando"; apuntó, durante su visita a Efe, Correa.

El automovilista quiteño indicó que admira a todos los pilotos de F1, aunque entre sus referentes destacó a su padre, José Carlos Correa, que compitió en rallys y que ahora se ocupa de ayudarlo en el desarrollo de su carrera deportiva.

"En realidad, entre los pilotos no tengo ningún favorito. Admiro a todos; los respeto, porque todos son muy buenos y todos sabemos que para llegar a donde están se han tenido que sacrificar mucho", dijo.

"Pero fuera de la Fórmula Uno mi referente es mi padre; y hay otra gente, también, que me ha ayudado en el kárting", indicó Correa, cuya residencia, antes de trasladarse en España, estaba en Miami (Florida, EEUU), localidad en la que se estudió ubicar un Gran Premio de F1, aunque aún no se ha podido concretar la idea.

"Creo que la idea inicial de hacerlo por el 'downtown' (el centro) se ha descartado", comentó el piloto americano.

"Pero están mirando otras zonas, en las afueras; creo que cerca del Hard Rock Stadium (al norte: el estadio en el que juegan como locales los Miami Dolphins, equipo de la liga profesional de fútbol americano - la NFL -; y donde se disputa el torneo Masters 1.000 ATP de tenis). Si lo acaban haciendo allí sería bonito", manifestó, durante su visita a la Agencia Efe, que aspira a acabar el campeonato "entre los primeros 5 ó 6".

"Pienso que nos faltó consistencia; así que, si mejoramos, el objetivo realista es intentar lograr sumar, en esta segunda mitad de la temporada, el doble de los puntos que llevamos hasta ahora. Más de 70, quizá. Así, seguramente, lograríamos más podios; y podríamos acabar el campeonato sextos o quintos, incluso", dijo.

"Una victoria no es aún un objetivo del todo realista, porque tienes que estar muy arriba para ganar. Sin embargo, un 'top 5' sí lo puedes conseguir desde atrás", opinó Correa.

Adrian R. Huber