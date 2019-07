Cabestany, campeón mundial de trial eléctrico y con ganas de continuar

El español Albert Cabestany, que se proclamó campeón del mundo de trial en moto eléctrica en la localidad belga de Comblain-au-Pont, reconoció no tener claro su futuro deportivo pero sí que le gustaría "seguir enganchado en este proyecto".

"Además de seguir preparando la competición, me gustaría trabajar más en estas motos, conocerlas más y ayudar a la puesta a punto y evolución para llegar a este objetivo del que hablábamos hace un momento,que sea una moto con una opción para luchar por el mundial absoluto", explica Albert Cabestany.

"Tendré mis opciones e interés en trabajar en la moto pero también estamos iniciando en Parc Motor de Castellolí, cerca de Barcelona, un área de trial en la que estaré al cargo y que está trabajando muy bien, para gestionar la práctica deportiva con tranquilidad, que nos hace falta, y ayudar a la gente con clases de trial y consejos".

Cabestany, quien en breve pondrá en marcha un sitio web para dar clases "on line", dijo estar a la espera de ver "cómo Gas Gas plantea la cuestión de la moto eléctrica para seguir trabajando o no, ya que al final este proyecto es un trabajo del día a día para probarla bien y asegurarte que no sigues una dirección errónea en la evolución que te haga perder mucho tiempo".

"Creo que el trial necesita esto y por eso me gustaría aplicar y traspasar mis conocimientos de todos estos años, pues he tenido la suerte de pasar por muchas etapas del trial, para enseñar a nuevas generaciones o no tan nuevas", explica Albert Cabestany.

"Así ves que todo lo que has hecho en estos años no sólo sirve para las estadísticas, sino que tiene su aplicación en el usuario y también me excita mucho el proyecto de la moto eléctrica, soy un apasionado, un forofo, y espero poder seguir trabajando, ya sea entrenando día a día para el año que viene en el mundial, como para la puesta a punto de la moto", afirmó el campeón del mundo de trial eléctrico de Gas Gas.